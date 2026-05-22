新Mazda CX-30 Homura休旅試駕！不只帥而已　國產價就能買進口質感

▲Mazda CX-30以進口光環，用高級質感技壓國產同級休旅。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣車市國產、進口價格持續上演死亡交叉，當不少國產休旅售價一路逼近百萬時，Mazda CX-30反而靠著全車系日本進口身分走出不一樣的高級質感之路，尤其全新推出的CX-30 Homura，更是把Mazda優點發揮的淋漓盡致。

▲試駕的CX-30 Homura，外觀、內裝加入不少亮點，把質感更往上層樓。

Mazda CX-30售價89.8萬起，直接切進TOYOTA Corolla Cross、HONDA HR-V主戰場，成為市場上少數能以「國產價」入手的進口休旅。這次試駕的則是新加入的CX-30 Homura車型，售價109.8萬元，雖然已經站上百萬級距，但實際體驗後會發現，它給的不只是配備，而是Mazda近年最擅長的「高級感營造」，無論外觀、座艙氛圍都給人與眾不同的新鮮質感。

Homura在日文中有「火焰」之意，象徵Mazda希望透過更濃厚的運動化氛圍，進一步點燃駕駛熱情，導入日本知名改裝品牌AutoExe專屬精品套件，藉由更細膩的外觀與座艙升級，強化Mazda擅長的質感與操駕魅力。

▲鋁圈細節採AutoExe設計的紅色鋁圈螺帽，視覺更有畫龍點睛功效。

外觀亮點之一就屬AutoExe湛紅高剛性鋁圈螺帽，採用耐高溫鉻釩鋼材質打造，即使在激烈操駕或高負載狀態下，依舊能維持穩定鎖定力與耐用性，外觀則透過紅色陽極端蓋搭配AutoExe品牌字樣，營造更鮮明的性能氣息，再結合七角防盜設計，不僅提升安全性，也進一步強化整體辨識度，對於重視品味與質感的Mazda車主而言，反而更有吸引力，也相當符合Mazda一貫低調卻講究精緻的產品風格。

▲車內設計也不馬虎，透過大量的紅色縫線、真皮材質妝點，在同級之上已是超越水準的演出。

坐進車內後，會很明顯感受到Mazda與一般國產SUV截然不同的氛圍，CX-30 Homura透過大量軟質包覆、俐落中控鋪陳，以及更具運動感的平底方向盤，營造出接近豪華品牌的座艙質感，尤其這次AutoExe Nappa真皮方向盤，握感確實比原本更細膩，尺寸相當好就手。

▲真皮紅線包覆的排檔設計給人滿滿的視覺熱血，換檔需採球形按壓式操作。

真皮包覆的排檔頭也是CX-30 Homura內裝精髓，球型排檔頭不僅視覺更有性能味，實際握感也比原本更為飽滿，不過換檔乃是採按壓式操作，對於初次接觸的需要時間適應。

▲雙色內裝加上皮質座椅，為內裝帶來更多看點。

試駕車型採雙色皮質混搭，在觸感與視覺質感上都有不錯的表現，尤其同級價位來說已屬相當亮眼的水準，整體營造出的精緻度也更貼近進口車應有表現，實際乘坐時，座椅的包覆性與支撐性拿捏得恰到好處，無論日常通勤或稍微激烈的山路駕馭，都能提供穩定的身體支撐。

▲CX-30具備完整的主被動安全防護，且儀錶還有速限提醒功能，透過隨時變化的紅線時速區，來提醒駕駛避免超速吃罰單。

▲熟悉的2.0升動力輕鬆好上手，操控比同價位的國產競品更有樂趣、穩定。

可惜的是，熟悉的2.0升自然進氣引擎並未升級調校，搭配6速手自排變速箱，具備165匹馬力、21.7公斤米扭力，整體輸出相當線性、好掌握。CX-30不是那種暴力型SUV，給人平易近人、好上手的脾氣，而在山路或市區彎道時，車頭指向性與車身穩定感，仍比多數國產休旅更有駕駛樂趣。加上隔音表現與底盤質感也維持Mazda一貫水準，即使面對台灣普遍粗糙路面，仍能保有不錯的行路精緻感。