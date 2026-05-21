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Focus下架銷量最強接班人！福特Territory特仕車將完售　

▲Territory不僅成為福特六和銷售扛霸子！剛推出的限量特仕車不到一個月即將完售。（圖／翻攝自福特）

▲Territory不僅成為福特六和銷售扛霸子！剛推出的限量特仕車不到一個月即將完售。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

福特六和於5月4日推出的Territory Legend 66無界版成為銷量助攻手，原廠今5月21日公告，上市不到一個月的Territory Legend 66無界版即將完售，原本限量300輛配額，已經快銷售一空，同時為了回饋給更多消費者，日前剛推出的Ford安心購好評追加100席次。

▲Territory不僅成為福特六和銷售扛霸子！剛推出的限量特仕車不到一個月即將完售。（圖／翻攝自福特）

▲Territory不僅成為福特六和銷售扛霸子！剛推出的限量特仕車不到一個月即將完售。（圖／翻攝自福特）

▲Territory本有汽油、油電兩種動力，特仕車成功為油電帶來銷量助攻。

油電Territory之前共有104.9、109.9萬兩種車型，而新推出的Legend 66無界版則為最高規車型，售價111.4萬，搭配含舊換新及貨物稅減徵補助來到102.9萬，隨著Territory Legend 66無界版新車上市，其受歡迎程度，也讓不少人有直上油電的藉口。

全車升級總價值超過12萬元的Legend傳奇專屬配置，除以傳奇黑化外觀套件堆砌質感外觀，車室內更導入全新專屬Two-Tone雙色內裝及美國66公路專屬紀念徽飾等獨佔設計，原本限量300台即將完售，也見證國產Territory銷售高人氣。

Legend 66無界版則是在1.5T Per4mane Hybrid 109.9萬驚豔版基礎之上，透過全面升級的傳奇專屬外觀套件，進一步強化整體個性質感，傳奇專屬外觀套件包含外後視鏡、窗框、A-C柱、尾翼、車尾銘版及車標、車頂、車頂架、鯊魚鰭及19吋旋翼鋁合金輪圈等多項專屬黑化配件。

針對Territory常規車型推出限「Ford安心購」方案。方案當中首創「180天不滿意，88％買回」機制，將購車的選擇權與主動權在明確條件下交還給車主。5月31日前符合資格之個人車主下定後，並於2026年7月31日前完成領牌作業，即可享有180天鑑賞期。後續車主若有特殊原因需考慮退車，在確認車輛無重大事故或改裝、總里程1萬公里以內、全程原廠保險且維持乙式車體險無出險紀錄等條件下，可於領牌後第181至190天向經銷商提出車輛購回申請。經銷商將依扣除政府貨物稅補貼後車價之88%（2026年）或85%（2027年）作為購回計價基準。

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