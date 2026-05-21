142.8萬「進口7人座MPV」！台灣福斯新年式Touran上架　賣完就沒了

▲福斯新年式Touran售價不變，這也是末代車型出清。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

配合海外停產策略，苦無後繼車規劃的福斯經典7人座MPV即將告別市場，台灣福斯近來於官網上架新年式Touran，外觀、售價都不變，維持142.8萬，這也是入手福斯旗下最後家庭7人座MPV最後時機，待Touran銷售完畢後，就會退出市場。

▲新年式Touran配備升級不漲價，舊年式日前則有折價17萬促銷。

台灣新年式Touran售價142.8萬，外型並未改變，不過內裝配備則有小幅升級，導入無線手機充電，同時現在新車也能支援無線Android Audo，值得一提的是，日前舊年式持續以折價17萬作促銷，提供給消費者不一樣的購車選擇。

▲Touran日前已在德國停產，台灣銷售完畢後也將告別市場。

事實上，德國狼堡工廠最後一輛福斯Volkswagen Touran日前已經正式下線、結束生產，宣告這款經典7人座MPV走入歷史。隨著歐洲停產，台灣市場現階段也等同進入「最後出清」階段。

隨著家用的7人座Touran告別全球，旗下7人座僅剩Tayron SUV可選，或是福斯商旅的商務取向MPV。Touran自2003年問世以來，一直是福斯品牌旗下相當重要的家庭MPV代表，憑藉靈活空間機能與德系操控質感，過去在歐洲與台灣市場都累積不少家庭客群支持。