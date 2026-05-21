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台灣百萬有找「國產電動車僅剩1款」！納智捷n7將退場、MG4上市仍卡關

▲鴻華先進啟動全新Cavira接單，代表納智捷n7開始倒數告別市場。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲鴻華先進啟動全新Cavira接單，代表納智捷n7開始倒數告別市場。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

台灣「百萬有找」國產電動車選擇再減1！隨著鴻華先進於5月20日正式啟動全新Cavira接單，Cavira作為納智捷n7後繼車，也宣告過去以高CP值打開市場的納智捷n7即將功成身退，讓台灣百萬內國產電動車僅剩最後1款車可選。

▲鴻華先進啟動全新Cavira接單，代表納智捷n7開始倒數告別市場。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲鴻華先進啟動全新Cavira接單，代表納智捷n7開始倒數告別市場。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲Cavira策略明顯以大電池長續航作主打，因此入手門檻相比過去n7明顯提高。

最新發表的鴻華先進Foxtron Cavira，其實就是外界熟悉的Model C後繼量產版，同時也被視為納智捷n7接班人，新車僅提供5人座配置，取消7人座車型，產品策略出現明顯轉變，過去n7最具話題的「99.9萬入門版」並未延續，Cavira全車系直接標配長續航大電池，售價也同步上修來到123.9萬起。

Cavira提供單馬達後驅與雙馬達四驅車型，售價分別為123.9萬與138.9萬，價格帶已全面跨過120萬門檻，正式告別過去國產電動車「百萬有找」時代，對比當年n7以99.9萬掀起市場震撼，如今新世代產品明顯轉向更高配備、更長續航與更高階定位。

▲鴻華先進啟動全新Cavira接單，代表納智捷n7開始倒數告別市場。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲鴻華先進啟動全新Cavira接單，代表納智捷n7開始倒數告別市場。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲納智捷n7出清，官網最新售價從102.9萬起跳，想要下手可要趁現在。

另一方面，現行納智捷n7也進入最後出清階段，雖然目前市場仍可買到n7，但目前官網已沒有過去99.9萬的入門版本，售價自102.9萬起跳，意味著「百萬內n7」其實也已經悄悄退場，對於不少原本觀望國產平價電動車的消費者來說，選擇瞬間少了一大半。

▲鴻華先進啟動全新Cavira接單，代表納智捷n7開始倒數告別市場。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲MG4仍在積極力拚零件自製率，台灣重新上市時期未明。

過去同樣以99.9萬上市打開話題的國產MG4 EV，目前則因零件自製率問題，導致重新上市進度持續卡關，短時間內仍無法重返市場。也因此，在n7停售倒數、Cavira價格上移，以及MG4尚未解禁等多重因素下，台灣目前真正還能買到的百萬內國產電動車，幾乎只剩鴻華先進Foxtron Bria。

▲鴻華先進啟動全新Cavira接單，代表納智捷n7開始倒數告別市場。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲鴻華先進啟動全新Cavira接單，代表納智捷n7開始倒數告別市場。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲Foxtron Bria售價89.9萬起，但車格尺碼空間都比n7、Cavira來得小一號。

定位跨界小休旅的Foxtron Bria，目前售價89.9萬，成為現階段台灣市場唯一仍守住百萬內門檻的國產電動車，也意外成為現今最親民的國產EV代表，隨著未來電池成本、配備與法規持續升級，台灣市場是否還會再出現「百萬有找」國產電動車，恐怕也成為未知數。

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