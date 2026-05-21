HONDA「新CR-V雙生休旅」海外開賣新台幣61萬！比台灣便宜近40萬

▲廣汽本田推出新Breeze！針對內裝科技升級。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

來自CR-V打造的雙生休旅HONDA Breeze（皓影），近來在大陸廣汽本田推出新年式升級，首度導入結合AI輔助與華為雲技術的全新智慧座艙，並同步下修入手門檻，搭配當地補助後，汽油Breeze售價僅要新台幣61萬左右，比台灣CR-V便宜38.9萬！

▲Breeze大陸售價新台幣61萬起，油電售價66萬起。

台灣即將在6月上市的新CR-V，首度導入2.0升e:HEV油電，入門汽油1.5升渦輪接單價99.9萬、2.0升油電接單價122.9萬，而大陸廣汽本田Breeze同樣有1.5升汽油渦輪、2.0升油電等選擇，汽油開價13.79萬人民幣，折合新台幣61萬，油電售價14.99萬人民幣，折合新台幣66萬。

▲外觀維持不變，車內重點放在AI技術與座艙升級。

新款皓影外型並未大幅變動，維持HONDA近年主打的簡約家族化設計，不過新增「翎羽藍」新車色，同時也追加灰色內裝鋪陳，讓整體質感比過去更有新鮮感。

此次改款最大亮點集中在車艙科技，廣汽本田與華為雲共同打造全新智慧雲座艙，透過雲端運算與DeepSeek AI大模型，強化車機反應速度與互動體驗，並支援OTA遠端更新。

新車升級HONDA CONNECT 4.0智導互聯系統，中控螢幕放大至12.3吋，並支援CarPlay、HiCar與CarLife等手機連結功能。

▲廣汽本田Breeze提供汽油渦輪、油電雙動力，規格與台灣相近。

動力則維持汽油與油電雙編成，其中汽油版採1.5升渦輪引擎，可輸出193匹馬力與24.8公斤米扭力；e:HEV油電版本則搭載2.0升自然進氣引擎結合電動馬達，擁有184匹電動馬達輸出表現，兼顧性能與油耗。