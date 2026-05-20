123.9萬起！鴻華先進「第2款國產電動車」開賣　全車系配長程大電池

▲鴻華先進第2款電動車接單開跑！成納智捷n7後繼接班人。（圖／記者張慶輝攝）

記者徐煜展／綜合報導

鴻華先進（Foxtron）繼今年的Bria後，於5月20日端出關鍵新作，全新Cavira電動休旅正式啟動接單，預計6月17日正式上市，這款被視為品牌第2款戰略級電動車，不僅延續先前Bria的市場聲量，更在產品定位上明確承接納智捷n7的後繼角色，意味著整個鴻海電動車生態系，正從Bria單一車款出發，走向完整產品線布局。

全新Cavira提供單馬達後驅（123.9萬）、雙馬達四驅車型（138.9萬），專攻5人座配置，今日現場並未展示過去納智捷n7販售的7人座車型，不過不論單馬達、雙馬達，全車系都是配置長續航的大電池版，最大續航力達578公里，現在訂車，想半年早鳥優惠免費充電。

▲Cavira主攻主流級距的休旅市場，售價更是與油車接近，市場誘因頗有吸引力。

Cavira的誕生建立在鴻華先進收購納智捷之後的產品策略延伸，首款作品Bria已成功為市場建立話題，而Cavira則是更進一步的市場關鍵布局，同樣源自鴻海電動車平台資源，並承襲Model C的開發基礎，在車格設定與空間機能上延續中型純電休旅路線，主打家庭用車與通勤族群，直接切入台灣主流購車市場最敏感的價格與實用性區間。

▲Cavira外型設計更具運動感，其未來也將視為Model C進軍北美市場的外型參考。

Cavira依舊維持過去納智捷n7尺碼格局，讓消費者在「熟悉架構」下升級新世代設計與科技配備。同時，原廠也針對動力編成進行更完整補齊，除了既有單馬達後驅設定之外，更首度導入雙馬達四驅版本，補足過去n7未完全涵蓋的性能與操控需求，讓產品線更具豐富。

外觀設計則是Cavira另一個進化重點，相較Luxgen n7偏向務實與家用取向的設計語彙，新車明顯朝向更純電化的視覺語言靠攏。封閉式車頭結合更銳利的燈組輪廓，使整體線條更收斂俐落，減少多餘折線後，車身呈現出更乾淨的科技感氛圍，也讓整體視覺更貼近年輕世代與科技族群的審美偏好。可以說，Cavira不只是「換殼版本」，而是重新調整品牌電動車視覺識別的一次重要嘗試。

▲內裝設計相比n7已逐漸成熟更進步，更貼近消費者使用習慣。

Cavira延續高度數位化座艙布局，並進一步強化車載系統整合與智慧連網功能，這也符合Foxtron一貫以軟體與平台整合為核心的產品思維，尤其在台灣市場逐漸進入「電動車普及化」階段後，車載系統成熟度與使用體驗，已逐漸與動力規格並列為消費者關注重點。

▲維持過去n7優勢的車室空間，並針對隔音處理優化，最大續航力578公里。

Cavira於4.7米最適車長下實現2,920mm超長軸距，透過整車NVH工藝及同級車中獨有的四門隔音玻璃，具備同級唯一的雙V2L設計，則提供「便利如家的家電電源供應」，讓座艙真正成為行動中的第二個家。

在續航與性能上，全車系搭載長里程版電池，WLTC標準實測最大續航里程可達578公里，4WD雙馬達車型最大馬力高達468匹，0-100 km/h加速僅需3.8秒。

此外，搭載領先同級的車聯網及OTA（Over-The-Air）更新系統，透過雲端診斷為車輛進行遠端安全守護，並持續推送軟體升級，讓車輛「越開越新」成為值得車主恆久信賴的移動夥伴。

整體來看，Cavira的登場不只是單一車款更新，更像是鴻華先進在台灣電動車市場的第二階段戰略布局，從Bria打開市場聲量，到Cavira承接n7產品定位並擴展車型層級，可以明顯看出其產品策略已從「單點突破」走向「全線鋪陳」，在台灣電動車市場競爭持續升溫、各品牌加速導入新世代產品的同時，Cavira的實際市場表現，將很大程度決定國產電動車下一階段的競爭節奏。