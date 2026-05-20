台灣現代「改款新7人座MPV接單」導入全新1.6升油電！車型售價都曝光

▲小改款Hyundai Staria要來了！經銷端已經開始接單預熱。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

在去年台北車展宣布今年第三季要登台的改款新Hyundai Staria，經銷業務端已經開始暖身籌備，本次最大重點導入全新的1.6升渦輪油電，入門則維持2.2升柴油，共計有5款車型，接單售價164萬起。

▲小改款Staria目前提供5款車型，入門兩款為柴油、後者3款為新導入的1.6升油電。

小改款Hyundai Staria車型編成、接單售價已經流出曝光，提供GLD-A豪華、GLD-C旗艦、GLTH-A豪華、GLTH-C旗艦以及CEO Bose共5款車型，其中入門兩款維持過去熟悉的2.2升柴油，繳出177匹馬力、43.8公斤米扭力。

後3款才是本次改款重點，全新導入1.6升渦輪油電，比柴油性能更出色，繳出245匹馬力、37.4公斤米扭力，5款車型售價為164、178、179、194、226萬。

▲內裝導入更有科技感的12.3吋雙螢幕。

座艙部分則是此次小改款的重點升級之一，新Staria導入由雙12.3吋螢幕構成的數位座艙架構，整體中控台改採水平式鋪陳，並重新整合實體按鍵與四幅式方向盤設計，在強化科技感之餘，也維持一定的操作直覺性與實用性。

入門柴油與油電車型配備設定相對務實，主要鎖定商務與基本載運需求，不過從中階車型開始，配備水準明顯拉升，標配Level 2等級駕駛輔助系統、6具SRS氣囊、17吋鋁圈以及雙側電動滑門等實用機能，強化安全性與便利性表現。

至於最頂規的「CEO Bose」車型，則明顯走向高階商務與豪華接送市場，不僅採用7人座獨立座椅配置，其餘車型則維持9人座設定，更追加外觀尊榮套件與18吋鋁圈，並配備電動尾門、Nappa皮質座椅、雙前座電動調整／通風／加熱機能，第二排更導入零重力座椅設計，同時搭載雙電動天窗、BOSE音響系統、SVM環景影像與BVM盲區顯影等完整高階配備，豪華層級直指頂級商務MPV市場。