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「TOYOTA新休旅現身測試」外觀、內裝升級！台灣今年導入超帥跑旅

▲販售4年的TOYOTA Crown Crossover日本測試被捕獲！預計今年推小改款。（圖／翻攝自threads@deerfield_23）

▲販售4年的TOYOTA Crown Crossover日本測試被捕獲！預計今年推小改款。（圖／翻攝自threads@deerfield_23）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA Crown家族最早現身的Crossover跨界版本，自發表後約有4年時間，如今日本網友機靈捕獲到疑似小改款Crown Crossover測試車，該車預期在外觀、內裝進行升級，台灣目前不只有販售Crown Crossover，今年還將導入更帥的Crown Sport跑旅版！

▲日規新年式TOYOTA Crown Crossover推出GR運動化套件！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣Crown家族目前僅有販售Crossover，日本最快今年發表小改款。（圖／翻攝自TOYOTA）

TOYOTA於2022年推出全新世代Crown車系，以Crossover跨界版先發，後續更推出Crown Sport、Crown Sedan、Crown Estate等多種版本，至於台灣市場目前僅有販售Crown Crossover，售價157萬起。

從日本街頭捕獲的測試車來看，車頭與車尾都有明顯偽裝，預期在燈組、水箱護罩與前後保桿都會進行細節修飾，整體輪廓則維持現行斜背設計，

不過比起外型，更令人關注的是車內科技升級，海外預測改款新Crown Crossover有望導入TOYOTA近年力推的Arene OS車載系統，藉此提升車機操作流暢度、智慧聯網功能與 OTA 線上更新能力。

▲顏值不輸法拉利休旅的TOYOTA Crown Sport，終於登台有譜。

▲顏值不輸法拉利休旅的TOYOTA Crown Sport，終於登台有譜。

▲台灣今年將導入Crown Sport跑旅。（圖／資料照）

台灣市場上，今年也將導入話題超高的Crown Sport跑旅，將是家族系列顏值最高代表，已經在去年台北車展亮相， Crown Sport日本提供兩種油電配置，包括2.5升Hybrid與2.5升PHEV插電式油電，分別具備234匹與306匹綜效馬力，而台灣預計會導入後者的PHEV插電式油電。

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關鍵字：TOYOTACrown新一代大改款跨界油電房車旗艦休旅SUVCrown Sport

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