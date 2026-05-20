TOYOTA熱門小車「海外撞擊測試拿0顆星」！車體結構不安全被點名

▲TOYOTA Starlet海外撞擊測試翻車！獲得低分0顆星評價。（圖／翻攝自Global NCAP）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA近幾年大幅提升安全係數有目共睹，不過近日卻在Global NCAP撞擊測試踢到鐵板，最終只拿下「0顆星」評價，引起外界熱議，甚至因為側撞表現太差，測試單位直接取消後續更嚴苛的側柱撞擊測試。

▲TOYOTA Starlet主要在印度生產製造，是新興市場熱門的平價小車。

這次受測車型為南非市場販售的TOYOTA Starlet入門版本，但本質是印度生產，主要銷售地區為印度等新興市場，是熱銷的入門級小車。

Global NCAP指出，該車雖然標配ESC電子車身穩定系統與雙前座氣囊，但車體結構表現不理想，尤其腳部空間與車身結構在撞擊後被判定為「不穩定」，難以承受更高撞擊負荷。

最慘的是側撞測試，由於車輛缺乏側面安全氣囊配置，導致乘客頭部與胸部保護表現相當差，Global NCAP甚至認為沒必要再進行側柱撞擊測試，直接中止項目，顯示其安全防護已達警戒程度。

▲原廠表示新年式已經升級補上6具安全氣囊，希望當地機構再重測一次補考。

不過TOYOTA南非原廠也緊急出面滅火，表示此次受測的是「舊年式車型」，現在新年式已經補齊6具安全氣囊配置，希望Global NCAP後續將重新購入新車再測一次，看看是否能扳回一城。