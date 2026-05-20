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台灣本田全新進口油電「還沒上市訂單秒殺完售」！原廠新年式配額爭取中

▲Honda本田Prelude油電雙門跑車。（圖／記者徐煜展攝）

▲HONDA Prelude台灣預計今年上市！不過首批100輛配額已經完售。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

除了國產油電CR-V外，台灣本田HONDA今年還有兩款進口油電車，ZR-V休旅、Prelude雙門油電跑車都在上市倒數，Prelude作為顏值超高的當家代表，自去年台北車展亮相後，帶來熱烈的討論話題，如今首批100輛配額已經完售，台灣本田正積極向國外爭取新年式配額。

▲台灣本田今年新車。HONDA Prelude。

▲HONDA Prelude不僅顏值出眾，油耗表現更是突出。

HONDA Prelude不僅還沒上市，甚至連正式售價都還沒公佈，100輛配額已經被訂光光，可見台灣市場對Prelude雙門油電跑車接受度相當高。從能源局送測資訊得知，Prelude與ZR-V相同採2.0升e:HEV油電，引擎有141匹馬力、18.6公斤米扭力輸出、電動馬達184匹馬力、32.1公斤米扭力，平均油耗達出出色的22.4km/L。

▲台灣本田今年新車。HONDA Prelude。

▲Prelude 5月22日將現身信義區，現場打卡還有專屬好禮。

Prelude經典雙門跑車以全新世代姿態回歸，象徵意義遠大於銷量本身，HONDA透過Prelude展現品牌電氣化後，依然不放棄「駕馭樂趣」的核心精神，兼顧性能與節能。

Prelude雖然完售，不過仍積極公開亮相，將於5月22日信義區超跑巷路現身，與台灣車迷近距離接觸，參加原廠活動還能拿精美好禮。

台灣本田更表示，Prelude首批2026年式100台配額已全數售罄！Honda Taiwan目前正積極與母廠協調2027年式到港時程。作為次世代電動化性能的代表作，PRELUDE不僅展現Honda持續挑戰駕馭本質的品牌精神，更透過e:HEV電油科技結合操駕樂趣，帶來更直覺且富有情感的駕馭體驗。

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關鍵字：HONDAPreludeZR-V油電雙門跑車

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