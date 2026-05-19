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福斯「首款電動鋼炮Polo GTI」發表！慶祝性能名號問世50周年大作

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen 於 5/15 選在德國紐柏林 24 小時耐久賽現場發表了品牌歷史上首款掛上 GTI 名號的純電性能掀背車 ID. Polo GTI，歡慶 GTI 誕生 50 週年，同時象徵 GTI 正式邁入電動化時代。

▲Volkswagen 於 5/15 選在德國紐柏林 24 小時耐久賽現場發表了品牌歷史上首款掛上 GTI 名號的純電性能掀背車 ID. Polo GTI，歡慶 GTI 誕生 50 週年，同時象徵 GTI 正式邁入電動化時代。

外觀方面，ID. Polo GTI 在電動車的基礎上保有 GTI 的經典設計語彙，車頭擁有橫跨前方的紅色飾條，並搭配發光 Volkswagen 廠徽與 IQ.LIGHT LED Matrix 矩陣式頭燈，下方則設有 GTI 招牌蜂巢式進氣格柵造型，搭配靈感來自賽車拖車勾的紅色飾條。車側延續 Volkswagen 經典 C 柱設計語言，呼應歷代 Golf GTI 的輪廓比例，足踏 19 吋鋁圈。車尾則配有 GTI 專屬雙段式尾翼與大型黑色分流器，尾燈也加入紅色發光元素，進一步強化辨識度。

▲ID. Polo GTI 在電動車的基礎上保有 GTI 的經典設計語彙，車頭擁有橫跨前方的紅色飾條，並搭配發光 Volkswagen 廠徽與 IQ.LIGHT LED Matrix 矩陣式頭燈，下方則設有 GTI 招牌蜂巢式進氣格柵造型，搭配靈感來自賽車拖車勾的紅色飾條。

▲車側延續 Volkswagen 經典 C 柱設計語言，呼應歷代 Golf GTI 的輪廓比例，足踏 19 吋鋁圈。

▲車尾則配有 GTI 專屬雙段式尾翼與大型黑色分流器，尾燈也加入紅色發光元素，進一步強化辨識度。

內裝方面，ID. Polo GTI 的座艙融合數位科技與 GTI 復古元素，以 GTI 經典紅黑配色為主軸，包括方向盤紅色 12 點鐘標記、紅色縫線與專屬 GTI 運動座椅等，其格紋進行數位化演繹，還擁有 12 向電動調整按摩功能。10.25 吋數位儀表可切換成類似初代 Golf GTI 的顯示風格，而中央 12.9 吋螢幕甚至會在播放音樂時，以 1980 年代卡帶播放器圖像呈現歌曲資訊，音響可選配 harman/kardon 425W 功率系統，還可選配全景電動天窗。空間表現部分，ID. Polo GTI 受惠於 MEB+ 電動車模組化平台而優於燃油版 Polo GTI，車內空間增加 19 mm，行李廂容量也從原本 351 公升提升至 441 公升，後座傾倒後更可擴充至 1,240 公升。

▲10.25 吋數位儀表可切換成類似初代 Golf GTI 的顯示風格，而中央 12.9 吋螢幕甚至會在播放音樂時，以 1980 年代卡帶播放器圖像呈現歌曲資訊，音響可選配 harman/kardon 425W 功率系統，還可選配全景電動天窗。

動力配置方面，ID. Polo GTI 搭載最大輸出 166 kW（226ps）及最大扭力 290Nm 的 APP290 電動馬達驅動前軸，與 1976 年首代 Volkswagen Golf GTI 同為前輪驅動，原廠宣稱 0～100 km/h 加速需時 6.8 秒完成，極速為 175km/h。該廠宣稱 ID. Polo GTI 不只是單純將電動馬達裝進小型掀背車，而是一款從底盤、轉向到動力輸出都以 GTI 精神重新打造的純電性能車。

底盤與操控方面，ID. Polo GTI 採用 MEB+ 模組化平台打造，標準配備標配電子控制前差速器鎖定系統，可讓瞬間爆發的電動馬達扭力更有效率地傳遞至前輪，降低轉向不足與打滑現象。另外也配置 GTI 專屬調校的 DCC 主動式運動化懸吊與 Progressive Steering 漸進式轉向系統，進一步強化操控反應。該廠甚至特別加入 GTI Driving Profile 模式，只需按下方向盤上的專屬按鍵，車輛便會同步調整馬達輸出、轉向反應、懸吊設定與儀表介面，全面切換至最熱血的駕駛狀態。針對熱血玩家，Volkswagen 也提供專屬開發的 Bridgestone Potenza Sport 235/40 R19 性能胎作為選配，進一步提升操控極限。

電池與充電方面，ID. Polo GTI 搭載容量 52kWh 的 NMC 三元鋰電池組，其 WLTP 最高續航里程為 424 公里，透過最高功率 105kW 的 DC 直流充電，在理想條件下可於約 24 分鐘內自 10% 電量充至 80% 電量。Volkswagen 特別強調其充電曲線維持能力，在高功率區間能持續維持較穩定的充電效率，減少後段充電速度驟降問題。

▲ID. Polo GTI 搭載容量 52kWh 的 NMC 三元鋰電池組，其 WLTP 最高續航里程為 424 公里，透過最高功率 105kW 的 DC 直流充電，在理想條件下可於約 24 分鐘內自 10% 電量充至 80% 電量。

智慧駕駛科技方面，ID. Polo GTI 搭載最新版 Connected Travel Assist 系統，除了可進行車道與車距維持外，還能透過線上資料辨識紅綠燈，並在系統限制範圍內自動煞停。另外也支援 One-Pedal Driving 單踏板模式，駕駛可透過油門踏板完成大部分加減速操作，提升都會駕駛便利性。目前 Volkswagen 預計於今年秋季在德國展開預售，建議售價約自 3.9 萬歐元起 (約合新台幣 143.1 萬元起)。

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關鍵字：Volkswagen福斯PoloGTI電動版鋼砲小車汽車新車

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