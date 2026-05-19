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台灣「TOYOTA 7人座MPV」最後出清！美製車零關稅補位等降價

▲TOYOTA Sienna最新送測曝光！有望搭上美製車零關稅列車。（圖／翻攝自環境部、TOYOTA）▲Sienna台灣業務端紛紛表示正在最後出清促銷，未來有望透過美製車身分降價。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

受到美國關稅政策與後續市場變化影響，近期台灣不少美製進口車都在醞釀條調整降價，如福特野馬、Infiniti QX60等都陸續跟進，而身為TOYOTA旗下主力7人座MPV的Sienna，也悄悄啟動現行款出清，目前部分經銷端已針對現車祭出優惠，這或許已在暗示未來下一波到港新年式車型，有望透過美製車零關稅效應，作售價調整。

▲TOYOTA Sienna最新送測曝光！有望搭上美製車零關稅列車。（圖／翻攝自環境部、TOYOTA）

▲TOYOTA Sienna最新送測曝光！有望搭上美製車零關稅列車。（圖／翻攝自環境部、TOYOTA）

▲全台業務已表示現行款Sienna數量已經不多，正在加大作出清促銷。日前更有新年式送測等跡象。

Sienna隨著市場環境開始變化，原價238萬、295萬兩種車型，經銷端出現積極促銷動作，雖然並未透露實際優惠售價，僅表示部分現車折扣幅度比過去更有彈性，Sienna現行款出清，可被視為替後續新年式鋪路，也不排除是提前因應未來美製車價格策略調整，而日前和泰已悄悄送測新年式Sienna，未來除了有望降價，新年式送測還有新的四驅車型。

目前台灣販售的Sienna採單一2.5升Hybrid油電系統，擁有不錯油耗表現，同時具備雙側電滑門、大空間與完整安全配備，長期穩坐進口大型MPV熱門車款之一，尤其近年國內7人座需求持續增加，也讓Sienna在同級市場幾乎沒有太多直接對手。

隨著近期市場不斷傳出美製車有望迎來更具競爭力售價，包括福特、裕隆日產甚至TOYOTA都在積極布局美製車，這波TOYOTA Sienna現車促銷，也被視為美製進口車價格的前哨戰。

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