福特策略大轉彎！Fiesta即將回歸、Focus復活有望　5款新車現身

▲福特一口氣端出5款重點新車！埋下許多經典車回歸伏筆。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

海外福特陸續停產旗下經典的Fiesta、Focus、Mondeo、Kuga等車系，而台灣市場也在日前送走Focus，雖然令台灣車迷不捨，但海外同樣有更多消費者質疑福特高層策略，不過福特最新規劃一波全新歐洲產品戰略，預計在2029年前陸續推出多達5款新車，其中不只有全新小型電動車，甚至連停產已久的Fiesta都有望電動化復活，企圖重新搶回市場聲量。

▲大陸品牌快速在歐洲崛起，讓不少傳統車廠備感壓力。（圖／翻攝自MG）

Ford近年在歐洲市場持續萎縮，尤其Focus、Fiesta、Mondeo等經典房車與掀背車陸續退場後，品牌存在感大不如前，如今歐洲主力幾乎只剩Puma、Kuga與Mustang Mach-E等休旅產品。Ford去年在歐洲銷量僅約42.6萬輛，相比10年前超過百萬輛規模大幅衰退，也讓大陸品牌像是BYD、MG趁機卡位搶市。

▲Fiesta被點名即將回歸，將轉型成小型入門電動車。

為此Ford高層啟動全新復興計畫，預計到2029年前會有5款全新乘用車登場，其中包含一款入門小型電動車，被視為Fiesta精神後繼車，新車可能與雷諾Renault合作開發，鎖定平價電動車市場，對手直指歐洲熱賣的平價大陸電動車。

此外Ford也準備推出全新Bronco休旅，這輛並不是北美市場的越野型休旅，而且是專為歐洲市場打造的小型SUV，預計2028年開始於西班牙生產，這代表Bronco未來不再只是美式硬派越野形象，而是會衍生更多都會化、電動化產品線。

值得注意的是，Ford近年其實已逐漸放棄傳統房車市場，像是Focus已確認將於歐洲停產，而Mondeo更早在2022年退出歐洲市場，如今Ford又重新考慮推出平價掀背與跨界產品，已經埋下Focus、Mondeo、Fiesta重出江湖契機。