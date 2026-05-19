Nissan新旗艦休旅進軍日本「台灣評估導入」！油電動力加持更省油

▲日本藉由美製車話題！將導入Nissan Murano旗艦休旅。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

台灣美製車尚未正式拍板定案，不過日本已經有不少美製車導入規劃，繼TOYOTA之後，Nissan Murano也將藉由美製身分進軍日本市場販售，日本將以e-Power油電為主，為Murano帶來更多話題與競爭優勢。

▲除了Pathfinder 7人座休旅台灣原廠已表態爭取，Murano相信也是原廠評估名單中。（圖／資料照）

Nissan Murano旗艦休旅對台灣並不是他國事務，上週裕隆日產重點規劃中，Murano就出現在台灣原廠美製車評估簡報中，也間接暗示Murano也正在台灣原廠導入規劃，事實上，Murano曾在台灣市場販售多達14年之久，如今有望藉由美製車效應，以全新大改款重新回到台灣市場。

▲日規Murano有望搭載更省油的第3代e-Power油電系統。

新一代Murano預計明年將重返日本市場，還可能導入Nissan最新第3代e-Power油電系統，外型導入Nissan新世代家族設計語彙，整體輪廓仍維持招牌跑旅風格，但融入更多Ariya與Kicks的科技元素，車頭採用大面積水箱護罩搭配細長LED燈組，車尾則換上橫貫式尾燈，整體辨識度比過往更高。

目前北美Murano搭載為2.0升渦輪，但考量日本市場消費習慣，日本市場將改搭全新第3代e-Power油電系統，新世代系統預計會針對油耗與靜肅性進一步強化，同時改善高速巡航效率，成為未來Nissan主力油電技術。