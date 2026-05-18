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張雪機車再獲勝「豪奪第5座冠軍獎盃」！鏖戰到最後1圈驚險衝線

記者張慶輝／綜合報導

大陸機車廠ZXMOTO張雪機車再度傳來捷報！繼5／16的第4冠後，張雪機車在5／17舉行的WSBK世界摩托車錦標賽捷克站World SSP組Race 2第2回合正賽當中，又再度力壓同場競技的日歐品牌，在最後一圈中後段取得領先並率先衝線，最終成功取得隊史的第5座分站正賽冠軍。

▲張雪機車再獲勝「豪奪第5座冠軍獎盃」！鏖戰到最後1圈驚險衝線。（圖／翻攝自WSBK官網）

▲ZXMOTO張雪機車與Valentin Debise再度獲勝，拿下隊史第5座正賽冠軍。（圖／翻攝自WSBK官網）

車號53號的法國車手Valentin Debise騎乘張雪機車820RR，在5／16的Race 1中展現絕對制宰力，於半場接連超過4輛YAMAHA YZF-R9後，就一路領跑至衝線；到了5／17的Race 2時，從第6位起跑的Debise很快就挺進到前方，但並不能像Race 1一樣快速拉開差距，大多數時間都在與車號61號Team Pata YAMAHA Ten Kate Racing的土耳其車手Can Oncu纏鬥。

▲張雪機車再獲勝「豪奪第5座冠軍獎盃」！鏖戰到最後1圈驚險衝線。（圖／翻攝自WSBK官網）

▲Race 2時Debise並未能像前1天獨走領先，而是幾乎整場都在與Oncu纏鬥。（圖／翻攝自WSBK官網）

當比賽進行到最後1圈時，暫居第3位的69號英國車手、PTR Triumph Factory Racing的Booth-Amos Tom轉倒出場，讓Debise少了追擊者，能全力向Oncu發動攻擊，最終Debise在中段順利超過Oncu，並守住對方最後的攻勢，率先通過終點線，成功取得隊史第5座冠軍。

▲張雪機車再獲勝「豪奪第5座冠軍獎盃」！鏖戰到最後1圈驚險衝線。（圖／翻攝自WSBK官網）

▲Debise（圖中高舉獎盃者）年度積分來到147分，名次也上升至第2名。（圖／翻攝自WSBK官網）

在第5冠落袋後，Debise的個人年度積分來到147分，名次上升至第2名，距離領先的75號As Blu Cru Racing Team西班牙籍車手Albert Arenas僅有19分之差，今年還有7個分站共14場正賽，下一場比賽將是5／29至5／31的亞拉岡站。

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