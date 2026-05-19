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HONDA「全新7人座休旅」定位CR-V之上！台灣註冊埋導入伏筆

▲HONDA將重啟復活經典的Avancier，主打比CR-V定位更高的7人座休旅。（圖／翻攝自HONDA）

▲HONDA將重啟復活經典的Avancier，主打比CR-V定位更高的7人座休旅。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

HONDA日前公布重點新車規劃，其中有款休旅已經在日本測試引起關注，該車被外界認為是為了復活經典的Avancier作準備，不僅定位在CR-V之上，更擁有實用的3排7人座空間作為賣點。

▲HONDA將重啟復活經典的Avancier，主打比CR-V定位更高的7人座休旅。（圖／翻攝自HONDA）

▲Avancier目前是大陸市場專屬車款，不過未來新一代重啟復活，將成為全球戰略車。

HONDA Avancier目前僅在大陸市場販售，當地稱為「冠道」，與東風本田UR-V互為雙生車，尺碼4,858x1,942x1,675mm、軸距為2,820mm，提供1.5升渦輪、2.0升渦輪2款動力，人民幣售價約在23.98萬左右，折合新台幣106萬。

至於HONDA公布新車藍圖藏有Avancier復活蛛絲馬跡，該車與大陸市場的Avancier並無直接關聯，未來重啟復活後將成為全球戰略車，加上台灣早已註冊Avancier，待海外正式發表新一代Avancier，不排除有導入台灣的機會。

▲HONDA將重啟復活經典的Avancier，主打比CR-V定位更高的7人座休旅。（圖／翻攝自HONDA）

▲日本日前捕獲的全新HONDA跑旅，被認為是下一代Avancier。（圖／翻攝自X社群@ssdekamaeu）

從日本現身的測試車來看，定位比HR-V、CR-V來得更高，包含更修長的車身比例、類似跑旅的斜背線條，以及隱藏式車門把手設計，都指向更高端的產品定位。

該測試車目前資訊還不多，量產版本將以油電路線為主，導入2.0升引擎搭配雙馬達e:HEV系統，與現行CR-V、ZR-V等車款共享技術架構。

HONDA這款新休旅將同步布局更高級距SUV市場，若最終確認為Avancier後繼車型，不僅將補強品牌在中大型SUV的產品空缺，也意味著未來將正面迎戰Harrier、甚至豪華品牌入門SUV級距。

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關鍵字：HONDACR-V休旅SUV大改款新一代FitHR-VAvancier

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