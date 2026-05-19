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HONDA「豪華版CR-V」即將問世！外型更帥、空間更大還有新油電

▲本田日前公布未來重要新車藍圖計劃！其中Acura發展也是重點。（圖／翻攝自Acura）

▲本田日前公布未來重要新車藍圖計劃！其中Acura發展也是重點。（圖／翻攝自Acura）

記者徐煜展／綜合報導

本田日前大動作公告HONDA、Acura未來新車動向，HONDA加上大改款HR-V共有超過4款以上的休旅新車，而作為豪華品牌Acura也不甘示弱，被譽為高級豪華版CR-V的RDX，也即將推出新一代，而官方釋出的Hybrid SUV Prototype 概念車，就被認為是下一代RDX雛形。

▲本田日前公布未來重要新車藍圖計劃！其中Acura發展也是重點。（圖／翻攝自Acura）

▲Hybrid SUV Prototype概念車已接近量產型態，下一代RDX將高度還原概念車設計。

Hybrid SUV Prototype雖稱為概念原型車，但從廠照來看已相當接近量產水準，明顯比現行RDX更具跑旅風格，透過高腰線與流線化車身輪廓，營造更低趴動感的視覺感受，且透過尺碼的變化，車室空間有望進一步放大。

車頭導入新世代分離式LED頭燈設計，上方細長日行燈造型，與Acura今年初曝光的大改款RDX預告圖相當神似， 車尾則採用辨識度相當高的V字型LED尾燈，同時搭配大型鋁圈、尾翼等元素，進一步強化運動氣息，比起現行車型更有豪華跑旅味。

大改款RDX另一項重點則是全新油電系統。根據原廠先前透露資訊，新車將採雙馬達油電架構，應是來自CR-V e:HEV的2.0升油電系統，以2.0升自然進氣引擎搭配雙電動馬達，具備204匹綜效馬力輸出，同時兼顧性能與節能表現。

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關鍵字：AcuraZDXSUV休旅車電動車HONDARDXCR-V

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