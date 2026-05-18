大改款「TOYOTA皮卡休旅」要來台灣了！業務接單開跑、今年上市

▲業務釋出接單資訊！目前首波有2.8升柴油車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣有在售的TOYOTA Hilux，海外於去年首發全新大改款車型，而如今台灣終於有關鍵導入資訊，經銷端業務已經釋出接單資訊，首波會以2.8升柴油渦輪為主！

▲海外甚至首度推出電動版車型，至於台灣是否導入目前尚未有進一步消息。

TOYOTA Hilux於泰國發表時更名為Hilux Travo，外觀、內裝到底盤、動力，幾乎是全面大改，還首度加入電動版本，展現豐田家族要大幅插旗皮卡越野市場的野心！

Hilux Travo尺碼為長5,325mm、寬約1,885mm、高約1,815mm，離地間隙超過22公分，提供Standard Cab、Smart Cab、Double Cab多種車型選擇，並有4×4驅動版本可選，外觀不僅超帥、狂野，更有多種套件供選擇。

▲內裝更是有感升級，柴油渦輪比過去省油更會跑。

內裝更是一掃過去沉重的陽春商用氣息，以12.3吋全數位儀表板搭配12.3吋中控螢幕，支援無線Apple CarPlay／Android Auto。座椅採人體工學新設計，包覆感更好，部分車型使用 Softex 合成皮革材質，科技、質感都比上一代有明顯大幅提升。

動力依舊採用熟悉的 2.8升渦輪柴油引擎，動力輸出達204匹馬力、扭力最高51公斤米扭力，傳動系統可選手排或自排。官方表示油耗比舊款提升約 7.5%。

底盤以IMV平台優化升級，搭配「Dynamic Cloud」懸吊系統，讓 Hilux Travo 在越野或市區都更穩、更舒服。