台灣賓士「新MPV官網上架」最多可坐9人！配備升級不漲價

▲台灣賓士於官網更新新年式V-Class車系。（圖／翻攝自賓士）

記者徐煜展／綜合報導

作為賓士唯一MPV代表，台灣原廠近來針對入門Vito Tourer、V-Class進行新年式更新，涵蓋6、7、8、9人座等多元選擇，新年式重點放在配備升級，車型編成與售價則維持不變，售價229萬起。

▲Vito Tourer入門車型標配9人座配置，其餘等級可選6、7、8人座。

Vito Tourer、V-Class提供6～9人座等配置，一舉通吃家用、高端商務等市場，新年式維持Vito Tourer、V 220 d Avantgarde、V 250 d Avantgarde、V 250 d Exclusive共4款車型，售價229萬、263萬、287萬與360萬元。

入門Vito Tourer本次升級不少有感配備，增加智慧停車輔助含360度環景攝影，整合主動停車輔助、前後雷達、後方橫向車流警示以及駕駛注意力輔助系統等功能，進一步提升大型MPV在都會停車時的便利性與安全性，減少新手司機對於大車的恐懼感。

Vito Tourer也追加後視鏡套件，具備電動收折與地面照明功能，同時新增數位後視鏡配置，對於載人或滿載行李時的後方視野會更加友善。

▲除了最頂規車型，其餘3款都有不少配備升級。

中階主力的V 220 d Avantgarde與V 250 d Avantgarde，則是進一步強化豪華與運動感。外觀新增19吋10輻式鋁圈，並導入運動化懸吊設定，車室部分則追加具備通風與加熱功能的豪華前座椅，提升長途乘坐舒適性。

V 250 d Avantgarde更進一步升級15支揚聲器的Burmester環場音響系統，對於重視乘坐質感與影音享受的買家而言，配備誠意明顯提升。最頂規V 250 d Exclusive則無調整。