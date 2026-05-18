Volvo卡車「發表全新引擎＆電動系統」！目標2024年達成碳中和

圖文／7Car 小妻車觀點

Volvo Trucks 近日宣布一項涵蓋內燃機與電動動力系統的重大產品更新計畫，投資規模達數十億瑞典克朗。該公司推出兩款全新13升引擎，基於自主研發的平台打造，號稱是品牌史上燃油效率最高的動力系統。同時，新一代電動卡車的續航里程將提升至700公里，預計自2026年起逐步量產，供應全球市場。

根據官方資訊，全新柴油與天然氣引擎在設計之初即相容於多種再生燃料，包括生質柴油（B100）、HVO（氫化植物油）、生質沼氣（bio-LNG），以及未來應用的綠氫。Volvo Trucks 產品管理主管 Jan Hjelmgren 指出，這套平台不僅具備燃油效率優勢，更能靈應各地不同的燃料基礎建設與法規要求，協助客戶在現階段與未來達成淨零排放目標。

在技術規格方面，D13柴油引擎提供380至560匹馬力與1,800至2,900牛頓米扭力，G13天然氣版本則提供420至500匹馬力與2,400至2,800牛頓米扭力。與前代引擎相比，新引擎在搭配 I-Shift 變速系統、I-Roll 滑行與引擎啟停功能等輔助技術後，模擬測試顯示油耗最多可降低4%。此外，引擎煞車功能、汽缸與渦輪設計均經過優化，並符合歐盟最新的噪音法規 NNR3。

Volvo Trucks 強調，該公司採取三軌並行的技術路線以達成2040年碳中和目標：純電動、燃料電池電動，以及使用再生燃料的內燃機。目前該公司已售出超過6,000輛純電卡車至50多國，擁有8款電動車型。第二代電動重卡續航達700公里，將與新引擎車型一同由瑞典 Skövde 生產引擎，Tuve 與比利時 Ghent 進行整車組裝。

銷售時程方面，新引擎將於2026年第三季率先在歐洲、摩洛哥、土耳其與印度上市，後續拓展至北美、亞洲與南非。搭載新動力系統的車型涵蓋 Volvo FM、FMX、FH 及 FH Aero 系列。Volvo Trucks 總裁 Roger Alm 表示，這項發布對於加速運輸業減碳至關重要，新技術將提供運輸公司在不同市場與運輸需求下兼具效率與彈性的解決方案。