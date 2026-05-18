ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Volvo卡車「發表全新引擎＆電動系統」！目標2024年達成碳中和

圖文／7Car 小妻車觀點

Volvo Trucks 近日宣布一項涵蓋內燃機與電動動力系統的重大產品更新計畫，投資規模達數十億瑞典克朗。該公司推出兩款全新13升引擎，基於自主研發的平台打造，號稱是品牌史上燃油效率最高的動力系統。同時，新一代電動卡車的續航里程將提升至700公里，預計自2026年起逐步量產，供應全球市場。

Volvo Trucks 發表全新引擎平台與電動動力系統，加速邁向 2040 年碳中和目標

根據官方資訊，全新柴油與天然氣引擎在設計之初即相容於多種再生燃料，包括生質柴油（B100）、HVO（氫化植物油）、生質沼氣（bio-LNG），以及未來應用的綠氫。Volvo Trucks 產品管理主管 Jan Hjelmgren 指出，這套平台不僅具備燃油效率優勢，更能靈應各地不同的燃料基礎建設與法規要求，協助客戶在現階段與未來達成淨零排放目標。

Volvo Trucks 發表全新引擎平台與電動動力系統，加速邁向 2040 年碳中和目標

在技術規格方面，D13柴油引擎提供380至560匹馬力與1,800至2,900牛頓米扭力，G13天然氣版本則提供420至500匹馬力與2,400至2,800牛頓米扭力。與前代引擎相比，新引擎在搭配 I-Shift 變速系統、I-Roll 滑行與引擎啟停功能等輔助技術後，模擬測試顯示油耗最多可降低4%。此外，引擎煞車功能、汽缸與渦輪設計均經過優化，並符合歐盟最新的噪音法規 NNR3。

Volvo Trucks 強調，該公司採取三軌並行的技術路線以達成2040年碳中和目標：純電動、燃料電池電動，以及使用再生燃料的內燃機。目前該公司已售出超過6,000輛純電卡車至50多國，擁有8款電動車型。第二代電動重卡續航達700公里，將與新引擎車型一同由瑞典 Skövde 生產引擎，Tuve 與比利時 Ghent 進行整車組裝。

Volvo Trucks 發表全新引擎平台與電動動力系統，加速邁向 2040 年碳中和目標

銷售時程方面，新引擎將於2026年第三季率先在歐洲、摩洛哥、土耳其與印度上市，後續拓展至北美、亞洲與南非。搭載新動力系統的車型涵蓋 Volvo FM、FMX、FH 及 FH Aero 系列。Volvo Trucks 總裁 Roger Alm 表示，這項發布對於加速運輸業減碳至關重要，新技術將提供運輸公司在不同市場與運輸需求下兼具效率與彈性的解決方案。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

粉絲看過來！！K-SPARK 「演唱會票券特區8880元-2張」提供星光雲粉絲即刻購買！

關鍵字：Volvo沃爾沃Trucks卡車貨車汽車新車電動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

半路遇到活屍怎麼辦？　打不贏就加入XD

推薦閱讀

16萬！Honda白牌機車第2發「小猴子Monkey來了」　經典3色任選

16萬！Honda白牌機車第2發「小猴子Monkey來了」　經典3色任選

58.8萬！台灣YAMAHA「新年式YZF-R9旗艦跑車」導入　雙配色更帥了

58.8萬！台灣YAMAHA「新年式YZF-R9旗艦跑車」導入　雙配色更帥了

張雪機車再爆冷「奪WSBK匈牙利站冠軍」！最後1圈大逆轉第3冠到手

張雪機車再爆冷「奪WSBK匈牙利站冠軍」！最後1圈大逆轉第3冠到手

台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

最新文章

Volvo卡車發表全新引擎＆電動系統2026-05-18

張雪機車又贏了捷克收第4座冠軍2026-05-17

BMW集團高層交接董事長換人做2026-05-16

周焦點／進口休旅開價殺進國產地盤2026-05-16

最便宜特斯拉Model 3有望登台2026-05-16

雷諾最新越野電動概念車登場2026-05-16

蓮花跑車公布2030最新戰略計畫2026-05-15

台灣福斯「最強Golf GTI」50週年來了2026-05-15

「TOYOTA新神車休旅」即將登場2026-05-15

「TOYOTA新休旅開賣」新台幣90萬2026-05-15

熱門文章

Volvo卡車發表全新引擎＆電動系統2026-05-18

最便宜特斯拉Model 3有望登台2026-05-16

只賣42萬！「TOYOTA新休旅」海外降價開賣　2026-05-11

改款「新LEXUS NX休旅」今年推改款2026-05-12

「TOYOTA新神車休旅」即將登場2026-05-15

特斯拉「Model S、Model X」正式停產2026-05-14

新HONDA Accord開賣「台灣有望美製零關稅進口」2026-05-14

「TOYOTA新休旅開賣」新台幣90萬2026-05-15

張雪機車又贏了捷克收第4座冠軍2026-05-17

台灣本田「全新進口油電休旅」第3季見2026-05-11

相關新聞

BMW集團高層交接「董事長換人做」！7年老董正式卸下職位

BMW集團高層交接「董事長換人做」！7年老董正式卸下職位

周焦點／進口休旅開價殺進國產地盤　新CR-V百萬有找　賓士降價20萬

周焦點／進口休旅開價殺進國產地盤　新CR-V百萬有找　賓士降價20萬

雷諾最新「越野電動概念車」登場！全時四輪驅動飆沙更過癮

雷諾最新「越野電動概念車」登場！全時四輪驅動飆沙更過癮

蓮花跑車公布「2030最新戰略計畫」！全新V8油電超跑成重要里程碑

蓮花跑車公布「2030最新戰略計畫」！全新V8油電超跑成重要里程碑

國道重大死亡車禍　25歲男追撞3車「小貨車撞爛」慘死

國道重大死亡車禍　25歲男追撞3車「小貨車撞爛」慘死

讀者迴響

熱門文章

Volvo卡車「發表全新引擎＆電動系統」！目標2024年達成碳中和

Volvo卡車「發表全新引擎＆電動系統」！目標2024年達成碳中和

最便宜特斯拉Model 3有望登台「售價116萬新台幣」！台灣送測埋伏筆

最便宜特斯拉Model 3有望登台「售價116萬新台幣」！台灣送測埋伏筆

只賣42萬！「TOYOTA新休旅」海外降價開賣　空間超大、舒適更勝RAV4

只賣42萬！「TOYOTA新休旅」海外降價開賣　空間超大、舒適更勝RAV4

改款「新LEXUS NX休旅」今年推改款！外觀更帥、內裝更科技

改款「新LEXUS NX休旅」今年推改款！外觀更帥、內裝更科技

「TOYOTA新神車休旅」即將登場！特仕車Corolla Cross外觀更帥、更好看

「TOYOTA新神車休旅」即將登場！特仕車Corolla Cross外觀更帥、更好看

特斯拉「Model S、Model X」正式停產！下一個明星產品要來了

特斯拉「Model S、Model X」正式停產！下一個明星產品要來了

新HONDA Accord開賣「台灣有望美製零關稅進口」！新台幣144萬對決TOYOTA

新HONDA Accord開賣「台灣有望美製零關稅進口」！新台幣144萬對決TOYOTA

「TOYOTA新休旅開賣」新台幣90萬！油耗太慘了　買得起、養起來不簡單

「TOYOTA新休旅開賣」新台幣90萬！油耗太慘了　買得起、養起來不簡單

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366