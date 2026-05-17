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張雪機車又贏了「捷克收第4座冠軍」！第6位起跑中場衝上領先

記者張慶輝／綜合報導

大陸機車廠ZXMOTO張雪機車又贏了！5／16在捷克舉辦的WSBK世界超級摩托車錦標賽中，車號53號的法國車手Valentin Debise騎乘張雪機車820RR，於WorldSSP組別Race 1正賽再次奪冠，這次沒有上演大逆轉劇情，而是從第6位起跑並在中場攻上領先位置，最終順利率先衝線，收下隊史的第4座分站正賽冠軍。

▲張雪機車又贏了「捷克收第4座冠軍」！第6位起跑中場衝上領先。（圖／翻攝自WSBK官網）

▲ZXMOTO張雪機車廠隊車手Valentin Debise又在捷克站Race 1中奪下冠軍。（圖／翻攝自WSBK官網）

繼葡萄牙站2座冠軍，以及匈牙利站Race 1的1座冠軍後，張雪機車與Debise持續發威，雖然排位賽做出1分33秒884本應在頭排起跑，但因Debise在自由練習時於賽車線上慢行，被罰退3位後排在第6位，開局就遭遇波折。

▲張雪機車又贏了「捷克收第4座冠軍」！第6位起跑中場衝上領先。（圖／翻攝自WSBK官網）

▲Debise騎乘820RR從第6位起跑，比賽進行到中段時就順利攻上領跑位置。（圖／翻攝自WSBK官網）

從排位賽成績來看，820RR相比最快的YAMAHA YZF-R9僅有0.08秒的差距，所以正賽起跑後，Debise與820RR就緊咬前方4輛YAMAHA賽車，在比賽還剩12圈時就成功挺上領跑位置，並完全不給後方對手超越機會，最終以顯著優勢率先衝線，成功拿下捷克站Race 1冠軍。

▲張雪機車又贏了「捷克收第4座冠軍」！第6位起跑中場衝上領先。（圖／翻攝自WSBK官網）

▲Debise奪下第4座冠軍後，年度積分來到122分。（圖／翻攝自WSBK官網）

隨著Debise奪下第4座冠軍後，目前年度積分來到122分排在第3位，與年度積分第2名、騎乘Ducati Panigale V2的Jaume Masia僅有8分之差，捷克站WorldSSP Race 2正賽將於台灣時間5／17晚間8點開跑。

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