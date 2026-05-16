BMW集團高層交接「董事長換人做」！7年老董正式卸下職位

圖文／7Car 小七車觀點

BMW 集團日前舉行第 106 屆年度股東大會，會中完成最高管理層的重要交接。在 BMW 集團服務長達 35 年、擔任董事長七年的 Oliver Zipse 於會後正式卸任，將董事會主席一職移交予原負責生產業務的 Milan Nedeljković。此一變動象徵集團正式進入新領導時代，同時也展現其內部接班與經驗傳承的明確布局。

▲Oliver Zipse (左) 與 Milan Nedeljković (右)。

BMW 集團監事會主席 Nicolas Peter 在會中對齊普策的貢獻表達深切感謝。他指出，Zipse 在任內不僅帶領集團安然度過 COVID-19 疫情等全球性危機，更以明確的戰略視野推動了集團的轉型，特別是在電動化與數位化領域。Peter 強調：Zipse 的名字將與 NEUE KLASSE 這項 BMW 的核心未來計劃緊密相連。」Zipse 本人則表示，BMW 集團是他超過 35 年來的職業歸屬，對團隊的熱情與開創精神充滿感激。

現年 57 歲的 Milan Nedeljković，自 1993 年以培訓生身份加入 BMW 集團，歷任英國牛津、德國萊比錫與慕尼黑等工廠管理職位，並曾擔任企業品質主管，具備深厚的生產與國際管理經驗。他自 2019 年起進入董事會，負責生產業務，新任董事長合約將至 2031 年。奈德爾科維奇在接任後表示：「在動態的市場環境中，我們需要一致且具創業精神的行動。利潤與速度至關重要，我將帶領這家非凡的企業邁向未來。」

隨著 Nedeljković 升任董事長，原生產董事職位將由 47 歲的 Raymond Wittmann 接替，任命自 5 月 14 日起生效。Wittmann 於 2015 年加入 BMW 集團，2024 年起負責企業策略與發展，歷任多個管理職位。監事會主席彼得指出，Wittmann 結合策略思維、營運卓越與穩健的商業管理能力，並擁有跨部門與國際視野，是領導生產部門的合適人選。

本次年度股東會中，監事會亦提請重新選舉西門子能源執行長 Dr. Christian Bruch 為監事會成員，任期四年。同時，曾任 ThyssenKrupp AG 執行長的 Heinrich Hiesinger 將於股東會結束後卸任監事會職務。此外，會後將另行舉行特別股東會議，針對將所有優先股轉換為普通股的議案進行表決。

BMW 集團此次高層交接，標誌著一個時代的結束與新階段的開始。在 Oliver Zipse 奠定電動化與數位化轉型基礎後，新任董事長 Milan Nedeljković 將以豐富的生產與管理經驗，帶領集團在變動的市場中追求利潤與速度。這套內部的接班布局，展現了 BMW 穩健應對未來挑戰的戰略定力。