雷諾最新「越野電動概念車」登場！全時四輪驅動飆沙更過癮

圖文／7Car 小七車觀點

法國車廠 Renault 日前正式對外公開全新概念車款 4 JP4x4 Concept，並將於 5 月 18 日舉行的羅蘭加洛斯法國網球公開賽中進行全球首度實體展示。該車款延續去年推出的 Savane 4x4 Concept 路線，進一步擴展 Renault 4 車系的多元應用可能性。原廠表示，此概念車是向原始 Renault 4 時代的 Plein Air 與 JP4 版本致敬，並以現代手法將其重新詮釋為一款兼具時尚感與戶外休閒性格的海灘用車。

Renault 4 JP4x4 Concept 採用帶有珍珠光澤的翠綠色車身塗裝，內部則以搶眼的橘色織品與飾板形成強烈對比，呈現出活潑、明亮的視覺風格。車身結構上，此概念車配備鏤空式車門與開放式車頂，並未設置軟頂篷，強調內外無明顯界線的「露天」乘坐體驗。原廠設計團隊指出，這款車的造型融合了皮卡與沙灘車元素，並在車側加入 3D 列印紋路，呼應運動鞋與運動休閒風格的當代設計語彙。

車室內部採用桶型座椅，靈感來自 1970 年代多款 Renault 車型上的「埃及木乃伊」一體式頭枕設計，椅面包覆以縐綢基底搭配斜向網格布料，營造出優雅且具運動氛圍的質感。中控檯採浮動式設計，副駕駛側設有把手，以應對崎嶇路面。此外，車身中央外柱上可見專屬的「JP4」徽飾，前葉子板與尾門則標有「4x4」字樣，明確傳達其越野與四輪驅動的身份。

技術層面，Renault 4 JP4x4 Concept 與 2025 年發表的 Savane 4x4 Concept 採用相同平台，底盤離地高度較標準版 Renault 4 E-Tech electric 增加 15 毫米，前後輪距各加寬 10 毫米，並維持 18 吋輪圈規格，搭配專屬的 Goodyear 輪胎。更重要的是，該車在後軸上額外配置第二具電動馬達，實現全時四輪驅動，提升在沙地、碎石與未鋪裝路面上的行駛能力，展現 Renault 小型電動車平台在B級距車款中導入四驅系統的技術潛力。

Renault 4 JP4x4 Concept 不僅展現品牌對經典 Renault 4 車系的現代化詮釋，也反映出 Renault 持續探索小型電動車更多元使用情境的企圖心。透過開放式車身、鮮明配色與四輪驅動系統的結合，新車在復古情懷與戶外機能之間取得相當鮮明的個性定位。雖然目前仍停留於概念車階段，但其所呈現的平台延伸性與設計方向，也讓外界對 Renault 未來在電動跨界與休閒車市場的發展，增添更多想像空間。