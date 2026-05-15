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蓮花跑車公布「2030最新戰略計畫」！全新V8油電超跑成重要里程碑

圖文／7Car 小七車觀點

Lotus 日前正式公佈名為「Focus 2030」的最新企業戰略，旨在透過品牌強化、多元動力佈局、合作夥伴整合與財務紀律，提升市場競爭力並建立更具韌性的可持續營運模式。該計劃明確回應外部市場挑戰，同時宣示將回歸品牌創辦人 Colin Chapman 所奠定的工程與駕駛導向精神。

Lotus 發表「Focus 2030」戰略：以全新混合動力 V8 超跑強化品牌核心

作為多元動力策略的第一步，Lotus 推出自主開發的 X-Hybrid 性能混合技術，並已搭載於 Eletre X 車型上。該車款在中國大陸上市首月即獲得超過  1,000 張預購訂單，並已開始交付當地客戶。歐洲市場則預計於 2026 年第四季開始交車，使其成為該類型混合動力技術在歐洲市場的先驅。X-Hybrid 系統結合 900V 架構、超過 950 匹馬力、純電續航可達 350 公里，綜合續航超過 1,200 公里，並支援 20% 至 80% 僅需 9 分鐘的快速充電。

Lotus 發表「Focus 2030」戰略：以全新混合動力 V8 超跑強化品牌核心

Lotus 發表「Focus 2030」戰略：以全新混合動力 V8 超跑強化品牌核心

Lotus 同步確認，將於 2028 年推出全新超跑 Type 135，該車款將搭載 V8 混合動力系統，輸出超過 1,000 匹馬力，預計於歐洲生產。此車型的推出被視為品牌重申性能 DNA 的重要里程碑，進一步區隔於現有的純電產品線。同時，現有燃油跑車 Emira 將持續生產，並計劃在數週內推出更強大、更輕量化的小改款版本，展現品牌對內燃機車型的長期承諾。

Lotus 發表「Focus 2030」戰略：以全新混合動力 V8 超跑強化品牌核心

Focus 2030 的另一核心在於 Lotus 與其主要股東吉利控股集團之間的技術與供應鏈合作。雙方將共同開發動力系統、提升製造效率並加快產品上市速度。為簡化管理結構，Lotus UK 與 Lotus Technology 將於今年內合併為單一實體，統一品牌治理與工程資源。吉利方面表示，將繼續提供資源支持，協助 Lotus 在全球高端市場競爭。

根據 Focus 2030 計劃，Lotus 將以年銷售約 3 萬輛為穩定目標，並透過個人化配置提升利潤空間，逐步實現可持續盈利。在區域策略方面，中國大陸將作為銷量增長主引擎，歐洲則倚重品牌歷史與工程形象，北美以跑車為核心並拓展加拿大 SUV 市場，亞太與中東則已佈局 25 個市場。整體動力組合短期將維持約 60% 插電式混合動力與 40% 純電動車型比例，依市場需求與法規演進逐步調整。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Lotus蓮花跑車汽車新車超跑電動車

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