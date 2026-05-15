蓮花跑車公布「2030最新戰略計畫」！全新V8油電超跑成重要里程碑

圖文／7Car 小七車觀點

Lotus 日前正式公佈名為「Focus 2030」的最新企業戰略，旨在透過品牌強化、多元動力佈局、合作夥伴整合與財務紀律，提升市場競爭力並建立更具韌性的可持續營運模式。該計劃明確回應外部市場挑戰，同時宣示將回歸品牌創辦人 Colin Chapman 所奠定的工程與駕駛導向精神。

作為多元動力策略的第一步，Lotus 推出自主開發的 X-Hybrid 性能混合技術，並已搭載於 Eletre X 車型上。該車款在中國大陸上市首月即獲得超過 1,000 張預購訂單，並已開始交付當地客戶。歐洲市場則預計於 2026 年第四季開始交車，使其成為該類型混合動力技術在歐洲市場的先驅。X-Hybrid 系統結合 900V 架構、超過 950 匹馬力、純電續航可達 350 公里，綜合續航超過 1,200 公里，並支援 20% 至 80% 僅需 9 分鐘的快速充電。

Lotus 同步確認，將於 2028 年推出全新超跑 Type 135，該車款將搭載 V8 混合動力系統，輸出超過 1,000 匹馬力，預計於歐洲生產。此車型的推出被視為品牌重申性能 DNA 的重要里程碑，進一步區隔於現有的純電產品線。同時，現有燃油跑車 Emira 將持續生產，並計劃在數週內推出更強大、更輕量化的小改款版本，展現品牌對內燃機車型的長期承諾。

Focus 2030 的另一核心在於 Lotus 與其主要股東吉利控股集團之間的技術與供應鏈合作。雙方將共同開發動力系統、提升製造效率並加快產品上市速度。為簡化管理結構，Lotus UK 與 Lotus Technology 將於今年內合併為單一實體，統一品牌治理與工程資源。吉利方面表示，將繼續提供資源支持，協助 Lotus 在全球高端市場競爭。

根據 Focus 2030 計劃，Lotus 將以年銷售約 3 萬輛為穩定目標，並透過個人化配置提升利潤空間，逐步實現可持續盈利。在區域策略方面，中國大陸將作為銷量增長主引擎，歐洲則倚重品牌歷史與工程形象，北美以跑車為核心並拓展加拿大 SUV 市場，亞太與中東則已佈局 25 個市場。整體動力組合短期將維持約 60% 插電式混合動力與 40% 純電動車型比例，依市場需求與法規演進逐步調整。