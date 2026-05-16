周焦點／進口休旅開價殺進國產地盤　新CR-V百萬有找　賓士降價20萬

▲新HONDA CR-V開始接單、百萬有找回歸；雪鐵龍休旅上市進攻國產地盤；賓士大降價20萬。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

第二季各車廠殺紅眼，有不少新車蠢蠢欲動，即將在6月上市的HONDA CR-V，於本周釋出接單價，汽油CR-V百萬有找回來了；雪鐵龍Citroen推出大改款C5 Aircross休旅，要跟國產休旅打價格戰；賓士針對入門A-Class、GLA釋出福利，新年式最多降20萬！

▲新一代C5 Aircross休旅上市，年稅金9千有找，售價126.8萬起。

本周雪鐵龍派出新一代C5 Aircross休旅（連結），以省稅金、省油的1.2升渦輪油電當作賣點，售價126.8萬起，開價已經與6月要上市的國產HONDA油電CR-V相去不遠，展現法系進口要進攻國產地盤的野心。

▲CR-V本周開始接單，汽油售價99.9萬起、油電122.9萬起。

百萬有找CR-V回來了！台灣本田本周啟動新CR-V接單（連結），提供1.5升渦輪、2.0升油電兩種動力，汽油渦輪售價99.9萬起、油電售價122.9萬起，全車系標配HONDA Sensing主動安全防護，新CR-V首度導入的油電，為台灣本田全車系達到油電化布局。

▲賓士新年式A-Class、GLA降價搶年輕族群市場。

台灣賓士積極搶攻年輕族群，官網最新上架2026年新年式A-Class、GLA車系（連結），其中A-Class降價19萬，入門款來到165萬就能入手，而GLA性能車AMG 35車型降價達到20萬來到274萬。

▲裕隆日產新車大爆發，國產、進口多款新車將在2年內陸續上市。

海外Nissan經濟情勢開始好轉，好兆頭也開始帶動台灣市場，本周台灣裕隆日產宣布重大規劃（連結），大改款Kicks、Leaf首度在台現身，且全新改款的Z跑車也重回台灣市場，品牌更公布評估美製車零關稅導入名單，接下來2年內Nissan、Infiniti可是有新車大軍準備攻台。