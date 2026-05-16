最便宜特斯拉Model 3有望登台「售價116萬新台幣」！台灣送測埋伏筆

▲特斯拉於能源局送測Model 3，疑似為入門款埋下伏筆。（圖／翻攝自能源局、特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

北美去年首發全新入門款特斯拉Tesla Model 3，成為品牌最便宜的車型，如今有望進軍台灣市場，從經濟部能源署最新公布的電動車能耗資料，一款未明確標示名稱的Model 3現身送測名單，外界推測，很可能就是海外市場入門款Model 3為進軍台灣開始作準備。

▲北美去年開賣的入門款Model 3，折合新台幣約116萬。

北美官網入門款Model 3，美金售價36,990元，折合新台幣約116萬，而台灣Model 3目前起價為169.99萬，加上Model X、Model S停產離開台灣市場，而入門款Model 3若真進軍台灣，不僅能強化特斯拉在台銷售陣容，也能進一步降低入手門檻。

從能源署資料來看，送測車型擁有256匹最大馬力，WLTC續航里程達 661 公里，平均能效為 8.4km/kWh，而台灣在售的Model 3 Long Range RWD，則擁有299匹馬力、711公里，新送測車型明顯定位更入門。

▲入門款Model 3在配備進行精簡壓低售價，後座也取消影音螢幕。

入門款Model 3最早於去年10月在美國上市，當時名為Model 3 Standard，之後則重新整合名稱為Model 3 RWD，定位低於現行Long Range RWD，可視為目前特斯拉旗下最便宜的純電車款。

雖然外型仍維持小改款後的新版Model 3設計，包括封閉式車頭等，同時也具備OTA 遠端更新，但為了壓低售價，車內配備進行不少精簡。