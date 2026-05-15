5萬訂車、限量100台！台灣福斯「最強Golf GTI」50週年來了

▲台灣福斯啟動Golf GTI 50週年下訂！訂金5萬。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

台灣福斯於5月15日公告Golf GTI EDITION 50 正式展開線上預購，首批限量 100 台配額，採官方線上商城獨家販售，採前驅的Golf GTI EDITION 50，不僅性能直逼大哥Golf R，更在紐柏林賽道創出比四驅Golf R更快的成績，堪稱目前史上最強的Golf GTI。

▲Golf GTI EDITION 50外觀、內裝展現更強的戰鬥氣息，性能更是不輸大哥Golf R。

Golf GTI EDITION 50搭載經典EA888 evo4 2.0升TSI渦輪增壓引擎，搭配 DQ381七速DSG雙離合器自手排變速箱，可輸出325匹最大馬力與 42.8公斤米扭力，0–100 km/h 加速僅需5.3秒，電子限速極速達270 km/h，成為史上最強、最快量產Golf GTI，帳面數據已經直逼Golf R的330匹馬力。

The Golf GTI EDITION 50同時導入專屬Special紐柏林賽道模式，針對高低起伏與高速彎角等賽道環境進行底盤、轉向與動態控制系統最佳化調校，提供更直接且更具沉浸感的駕馭回饋，完整展現GTI對前驅性能操控的極致詮釋。

Golf GTI EDITION 50更透過大量專屬細節，彰顯其作為GTI 50週年紀念車款的獨特身份。外觀導入專屬運動化前後保桿、黑化風格套件、GTI 50 專屬徽飾、運動化大型擾流尾翼與專屬車側飾紋，搭配GTI 50專屬19吋Queenstown五環雙色切削鋁圈，以及GTI字樣紅色煞車卡鉗與加大煞車通風碟，塑造更具張力的性能氣勢。

▲車色擁有專屬3款選擇，內裝同樣不馬虎，復刻過去GTI家族的經典元素。

車色則提供冰晶白、競域綠與暴風紅等三款專屬車色選擇，其中Dark Moss Green Metallic競域綠更為The Golf GTI EDITION 50專屬限定車色，其深邃色澤呼應紐柏林賽道綠色地獄的性能氛圍，透過金屬光澤與黑化性能元素的搭配，展現濃厚賽道氛圍與現代性能風格，進一步提升整體辨識度與收藏價值。

座艙部分則延續GTI經典設計DNA，包含紅綠色車縫線、GTI專屬新式複合格紋跑車座椅、GTI 50專屬迎賓踏板、專屬紅色金屬踏板，以及附GTI 50專屬徽飾的三幅式運動化黑化真皮多功能方向盤等配備。經典格紋座椅與GTI專屬設計語彙，更象徵GTI半世紀以來始終不變的熱血靈魂。

Golf GTI EDITION 50正式展開限量線上預購，首批限量100台配額採 Volkswagen台灣官方線上商城獨家販售。消費者可先至台灣官方網站了解車款資訊與重點配備介紹，並進入線上商城完成下訂流程，包含選擇車色、填寫聯絡資訊與指定交車經銷據點，完成線上支付 50,000 元訂金後，即可取得預購資格。