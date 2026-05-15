「TOYOTA新神車休旅」即將登場！特仕車Corolla Cross外觀更帥、更好看

▲日本預告60週年Corolla Cross即將登場！外觀預期會有不少驚喜。（預想圖／翻攝自《carislife》）

記者徐煜展／綜合報導

日前日本已經推出房車Corolla、旅行車Corolla Touring 60週年特仕車，日本原廠先前已經預告Corolla Cross、Corolla Sport會稍晚推出，但作為暢銷神車休旅的Corolla Cross似乎在籌備更大的60週年驚喜，將擁有更帥、辨識度更高的全新外觀。

▲車內則有取自RAV4越野版的內裝風格。（圖／翻攝自TOYOTA）

日規Corolla Cross將追加「HEV Z Adventure」特仕車，以更具戶外氣息的設計語彙，向60週年致敬，新車基礎上強化外觀風格，換上專屬前保桿與格柵設計，並加入金屬質感下護板等元素，讓整體視覺更偏向粗獷越野取向，同時搭配霧面灰鋁圈與雙色車身配置，營造出更濃厚的Outdoor氛圍。

不只外觀升級，原廠也替這款紀念版本導入更多個性化設定，包括車頭標誌可選配將原本廠徽改為「TOYOTA」字樣，進一步強化品牌識別風格；內裝部分則預計採用與RAV4 Adventure車型相近的「Mineral」礦石綠鋪陳，透過特殊色調營造更高質感的座艙氛圍。

▲台灣Corolla Cross 60週年日前已上市，售價88.9萬起。

台灣市場上，日前已推出Altis、Corolla Cross以及進口Corolla Sport 60週年特仕車，Corolla Cross賦予60週年飾板、專屬鋁圈等，內裝則有古銅色材質妝點，汽油售價88.9萬、油電為91.9萬。