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「TOYOTA新休旅開賣」新台幣90萬！油耗太慘了　買得起、養起來不簡單

▲TOYOTA豐田Land Cruiser FJ。（圖／記者張慶輝攝）

▲TOYOTA全新Land Cruiser FJ越野小休旅日本開賣。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

於去年發表，讓台灣車迷心癢癢的全新TOYOTA Land Cruiser FJ於日本開賣，作為Land Cruiser家族入門定位的新成員，不僅擁有更親民的身形與價格，依舊維持強悍越野血統，當地售價450.01萬日圓、約新台幣90萬元起，不過Land Cruiser FJ雖然售價很親民，但很悲劇的油耗也引起不少車迷討論。

▲TOYOTA豐田Land Cruiser FJ。（圖／記者張慶輝攝）

▲TOYOTA Land Cruiser FJ首發以2.7升自然進氣為主，但平均油耗差強人意。

全新Land Cruiser FJ搭載代號2TR-FE的2.7升直列四缸自然進氣汽油引擎，可輸出163匹馬力、25.1公斤米扭力，搭配6速手自排變速箱，依據WLTC測試標準，平均油耗為8.7km/L，撇開GR等其他性能車級距，Land Cruiser FJ的油耗表現堪比性能車，更沒有豐田擅長的油電技術輔助，這也成為TOYOTA相當罕見乘用車休旅不省油的車款。

由於Land Cruiser FJ目前以2.7升自然進氣為主，受到油耗排放等限制，因此歐洲、台灣市場短期內無緣，不過未來Land Cruiser FJ預計會追加2.8升柴油搭配輕油電動力，屆時台灣才會有導入的希望。

▲TOYOTA豐田Land Cruiser FJ。（圖／記者張慶輝攝）

▲日本售價折合新台幣90萬。

全新Land Cruiser FJ在外型上延續品牌經典越野元素，採用方正粗獷輪廓，搭配高車頭、厚實保桿與外擴輪拱設計，營造濃厚戶外氣息，車頭導入橫柵式水箱護罩與圓角矩形頭燈組。

Land Cruiser FJ日本售價450.01萬日圓、約新台幣90萬元起，鎖定想入門硬派越野SUV的玩家而來。新車車身長寬高為4,575x1,855x1,960mm，軸距2,580mm，整體車格明顯比Land Cruiser 250更小一號，也讓其更適合都會與戶外兼顧的使用情境。

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關鍵字：TOYOTALand Cruiser FJRAV4電動車Grand Highlander

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