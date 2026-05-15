HONDA「全新3款休旅」預告！大改款HR-V空間更大、更省油油耗上看27km/L

▲HONDA公布未來重點規劃！包含有3款全新休旅以及大改款HR-V。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

海外HONDA公開未來戰略規劃，其中有3款全新休旅，以及下一代HR-V備受矚目，下一代HR-V雖然延後到2028年問世，但已知會有全新平台、油電，以及更先進的AI ADAS輔助駕駛加持，全新下一代的e:HEV油電有望讓HR-V突破27km/L平均油耗。

▲全新休旅以及下一代HR-V都將有新世代HONDA Sensing與e:HEV油電。

新一代HR-V最大亮點，將會是導入新世代HONDA Sensing駕駛輔助系統，並首度結合AI人工智慧運算能力。新系統可更快速分析道路、車流與駕駛狀況，讓半自動駕駛操作更加自然，同時進一步提升行車安全。未來不論高速巡航或市區通勤，預期都會比現行版本更加聰明、流暢。

新HR-V仍會以e:HEV油電系統作為主力，但將換上全新開發的1.5升四缸引擎與雙馬達配置，不僅性能有所提升，油耗表現也有望更出色，外界推測平均油耗甚至可能來到每公升27公里，同時還會加入S+ Shift模式，透過模擬換檔節奏，提升駕駛樂趣。

▲大改款HR-V藉由新平台帶來更好的車室空間。

新世代HR-V也將改採全新模組化平台打造，除了有助降低生產成本外，車身尺碼預計也會再放大，尤其軸距與車長都有望增加，進一步改善後座與行李廂空間表現，外觀設計則會朝更成熟、更具科技感方向發展，不再走現行較圓潤的風格路線。