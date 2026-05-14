TOYOTA宣布「興建印度新車組裝廠」！2029年啟動年產10萬輛

圖文／7Car 小妻車觀點

Toyota 日前正式對外宣布，將在印度馬哈拉施特拉邦的比德金工業區 (Bidkin Industrial Area) 興建一座全新的整車組裝廠。此舉被視為該公司進一步強化印度市場業務基礎，並提升對周邊區域供應能力的關鍵布局。新廠房預計將於 2029 年上半年啟動生產，年產能規劃為 10 萬輛，主要生產車型為新型運動多功能休旅車。

根據 Toyota 發布的計畫，該廠將導入包含沖壓、焊接、塗裝與組裝在內的主要生產流程，預計雇用約 2,800 名員工。Toyota 在印度的業務由其合資公司 Toyota Kirloskar Motor 負責營運，此次投資不僅反映其對印度當地市場需求成長的回應，也顯示出該公司欲將印度作為出口周邊地區的生產基地意圖。官方聲明中強調，新廠將有助於更靈活地應對未來市場變化，並以即時方式交付顧客所選擇的車款。

Toyota 在聲明中指出，公司在印度的發展歷程與當地開拓市場的先驅者密不可分，並從中獲得寶貴的學習與支持。基於這份感謝，Toyota 將持續與包括地方社區在內的眾多利益關係人合作，透過新廠的設立，進一步貢獻於印度汽車產業與整體社會的發展。目前，印度汽車市場正處於快速擴張階段，尤其對 SUV 車型的需求持續強勁，Toyota 的布局顯然是著眼於此長期趨勢。

此次設廠計畫的具體地點選在馬哈拉施特拉邦的比德金工業區，該區域近年被地方政府積極規劃為新的產業聚落。Toyota 並未透露此次投資的具體金額，但明確表示新廠將具備年產 10 萬輛的產能。業界分析指出，隨著全球供應鏈重組與區域經濟整合加深，印度正逐漸成為國際車廠在亞洲的重要生產與出口樞紐，Toyota 此舉將可能帶動其他供應鏈廠商跟進，進一步提升印度在全球汽車製造地圖中的地位。