2713.8萬起！法拉利「849 Testarossa」登台　雙渦輪V8油電榨1050匹

▲Ferrari法拉利總代理台灣蒙地拿發表849 Testarossa，基本售價自2,713.8萬起。（圖／翻攝自Ferrari）

記者張慶輝／綜合報導

Ferrari法拉利總代理台灣蒙地拿今（14）日發表全新849 Testarossa旗艦跑車，並為其開出2,713.8萬起的基本售價，作為品牌最新PHEV插電式油電動力車型，849 Testarossa以V8雙渦輪引擎搭配3具電動馬達，榨出1,050匹的綜效馬力，讓量產車型的輸出表現達到新高點，滿足層峰玩家對性能的渴望。

▲Testarossa為「紅頭」之意，過去曾用在多款傳奇車型上。（圖／翻攝自Ferrari）

Testarossa是義大利語「紅頭」之意，過去曾用在1956年的500TR、以及1984年的Testarossa身上，此次849 Testarossa又再次承襲這個經典名號，就連車頭造型上也能看出與傳奇們的連結，搭配結合空力設計的車側線條，以及附有雙尾翼、雙圓排氣管與貫穿式擴散器的車尾，熱血氛圍直接拉滿。

▲車內不過份追求新鮮科技感，而是以最純粹的駕駛需求為主要導向。（圖／翻攝自Ferrari）

車內格局不過份追求科技感，而是以效仿單座賽車的水平儀表板為主軸，搭配方向盤上與控台的機械控鍵，讓駕駛能直覺高效的操作所有功能，副駕駛顯示螢幕則能方便乘客操作多媒體功能，搭配Apple CarPlay與中控無線充電，也滿足了駕駛日常用車的科技需求與便利體驗。

▲V8雙渦輪引擎排量為3,990c.c.，搭配PHEV插電式混合動力，綜效輸出高達1,050匹。（圖／翻攝自Ferrari）

849 Testarossa搭載多次獲獎的V8雙渦輪引擎（代號F154FC），在排量不變且經過重新設計後，馬力來到830匹，紅線極限高達8,300轉，輔以2具前軸馬達、1具後軸MGU-K動能回收發電機，使得綜效瑪莉來到1,050匹，2.3秒內能完成0-100km/h加速，極速上看330km/h。

▲電控方面也有許多創舉，讓駕駛能盡情揮灑所有性能。（圖／翻攝自Ferrari）

電控方面，849 Testarossa首次搭載Ferrari整合車輛預測系統，能精準判斷車速與側滑角，快速調整循跡防滑、電子差速器與電動四驅系統；煞車則採用線控制動，不僅踏板腳感更好，也能有效縮短煞車距離，另外懸吊與空力也都有顯著進化，讓駕駛能盡情揮灑每一分性能。