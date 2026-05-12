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Audi首款全尺寸休旅「Q9內裝首度公開」！預告今年夏天正式發表

圖文／7Car 小七車觀點

Audi 日前正式公佈首款大型全尺寸休旅 Q9 內裝設計，強調車室空間與乘坐體驗將成為新一代「Vorsprung durch Technik」技術思維的核心。Audi 執行長 Gernot Döllner 表示：「汽車早已不只是交通工具，而是客戶的行動生活空間。」全新 Q9 正是在此理念下，打造出兼具豪華、機能與舒適的移動座艙，預計於 2026 年夏季正式亮相。

今夏正式亮相，提供 6 或 7 座佈局　全新 Audi Q9 內裝首度公開

Q9 在座椅設計上展現高度彈性。消費者可選擇六座或七座布局，其中六座車型第二排配置兩張獨立電調座椅，具備主動通風功能，提供類似商務艙的乘坐體驗。七座版本則強調家庭實用性，第二排三座均可安裝兒童安全座椅。全車系標配部分電動座椅調整，第三排椅背可透過電控獨立傾倒，便於靈活切換載人與載物空間。

今夏正式亮相，提供 6 或 7 座佈局　全新 Audi Q9 內裝首度公開

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Q9 首次導入全電動車門，可透過鑰匙、myAudi App、MMI 系統、煞車踏板或安全帶扣環進行操作。車門具備大角度開啟設計，並搭載環景感知與障礙物偵測功能，能自動停止開啟動作，避免碰撞行人、單車或其他車輛。此外，約 1.5 平方公尺的全景天窗具備九段獨立可控透明度，採夾層安全玻璃製成，可阻隔 99.5% 以上紫外線，停車時自動轉為不透光以保護隱私，高階車型更提供 84 顆 LED 氣氛燈。

今夏正式亮相，提供 6 或 7 座佈局　全新 Audi Q9 內裝首度公開

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Q9 的車內燈光設計強調空間感，儀表板與車門內側配置輪廓照明，中央顯示幕下方與中控台則以間接光源營造懸浮視覺效果。進階版氣氛燈中的動態互動燈條橫跨整個車室，可與音樂節奏同步變化色彩。音響方面搭載升級版 Bang & Olufsen 4D 頂級音響系統，頭枕揚聲器可獨立播放導航提示與通話內容，不干擾其他乘客，前座椅並配置致動器，讓音樂不僅能被聽見，也能被身體感受。

今夏正式亮相，提供 6 或 7 座佈局　全新 Audi Q9 內裝首度公開

Q9內裝提供多種高階材質選擇，包括羊毛（如羊駝毛纖維）、Dinamica 微纖維、皮革與人造皮混搭，以及細緻 Nappa 皮革。飾版則有白蠟木自然紋理、石灰結構木紋或碳纖維等選項。車內減少亮面材質，改用霧面與紋理處理，降低指紋殘留。收納機能方面，中央扶手具備兩個 Qi2.2 標準無線充電板與最高 100 瓦 USB-C 充電埠，行李廂兩側則導入鋁合金滑軌系統，可搭配掛鉤與錨點進行立體固定，並隨車附贈車頂行李架。

Audi 表示，Q9 將於 2026 年夏季全球首演，屆時公布完整車輛規格與性能數據。

今夏正式亮相，提供 6 或 7 座佈局　全新 Audi Q9 內裝首度公開

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Audi奧迪Q9全尺寸休旅車SUV汽車新車

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