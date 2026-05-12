Citroen C5 Aircross休旅試駕！低稅金又舒適　國產有直上進口的好藉口

▲Citroen C5 Aircross新休旅值得一看！低稅金空間舒適跟國產競品打價格戰。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣汽車市場持續上演國產、進口價格廝殺戰，當國產中型休旅一路上探130萬，進口與國產價格帶逐漸模糊，當消費者開始在意的不只是空間、配備，更在乎乘坐質感時，法系車反而找到自己優勢，全新第二代Citroen C5 Aircross，就是一輛很典型、也很聰明的作品，以低稅金、舒適空間要拉攏國產級距買家！

▲Citroen C5 Aircross相比過去140～150萬價格，第2代車型在售價能感受到原廠誠意。

Citroen C5 Aircross價格策略相當有意思，PLUS、MAX分別開出126.8萬與139.8萬，直接切進目前台灣競爭最激烈的中型休旅核心戰場，往下會遇到國產油電HONDA CR-V，台灣本田公布接單價122.9萬、129.9萬；往上則會碰到進口TOYOTA RAV4、Volkswagen Tiguan等熱門對手，換句話說，Citroen C5 Aircross已經不是過去動輒150萬的法系精品，而是一輛讓原本看國產SUV的消費者，會開始認真思考「要不要乾脆直上進口」的家庭休旅。

▲新一代C5 Aircross尺碼放大不顯得笨重，獨特的法系設計帶出與眾不同的美學。

外觀上，全新C5 Aircross比上一代更有旗艦休旅氣勢，車長來到4,652mm、軸距2,784mm，不只比前代放大，尺碼在同級也有突出表現。整體車身比例相當修長，搭配1,902mm車寬，視覺上比許多日系對手更有歐洲SUV那種厚實感。

車頭設計延續Citroen近年新世代家族語彙，矩陣式C型LED日行燈辨識度很高，中間搭配品牌新Logo與橫向飾條，營造出相當寬體的視覺效果，多了一點法系車特有的柔和與時尚感。

▲側面線條簡潔俐落，搭配19吋黑色鋁圈對比感強烈。

從側面看過去，C5 Aircross相當耐看，車側線條不複雜，透過高腰線、厚實輪拱與懸浮式車尾設計，讓整體視覺相當有份量，原廠也特別強調空氣力學，風阻係數做到0.29Cd，兼顧油耗與高速穩定性。

▲尾燈設計辨識度極高，日夜間都有不同的視覺效果。

車尾則是另一個亮點，光翼式LED尾燈在夜晚辨識度相當高，加上厚實高聳的尾門設計，讓C5 Aircross看起來更有辨識度，也有一點豪華旗艦休旅的味道。

▲車內同樣給人乾爽俐落的視覺感，且配備豐富應有盡有。

▲直列多媒體螢幕內含多種功能，具有環景攝影等，操作流暢度也沒太大問題。

車內亮點也不少，原廠稱之為C-Zen Lounge禪式座艙，中控布局很簡潔，沒有太多繁複線條，隱藏式出風口搭配沙發式設計語彙，給人感受相當舒服，13吋直式中控螢幕搭配數位儀表、E-HUD抬頭顯示器等，科技感相當強烈。

▲中央鞍座設計頗有巧思，整合無線手機充電板。

▲數位儀錶能顯示多種資訊，圖資、配色一目了然，並能顯示導航圖資。

小尺寸平底方向盤也是法系車經典元素，新手也能瞬間適應，搭配10吋數位儀表與E-HUD抬頭顯示器，資訊完整度相當高，無線Apple CarPlay、Android Auto、Qi無線充電等主流配備也都給齊，導航圖資也都能投射到儀錶與E-HUD抬頭顯示器。

▲中央鞍座採懸浮式設計，內部藏有置物空間、杯架、充電孔等。

▲座椅機能性相當豐富，高階車型更是具有按摩、通風、加熱功能。

原廠大推的舒適座椅，確實不是噱頭，泡棉厚度、支撐性與包覆感拿捏得相當好，尤其MAX車型提供按摩、通風、加熱功能，甚至連側向支撐都能調整，在這級距其實非常少見。

▲後座空間表現不俗，地形平板、採光好，舒適水準同級之上。

2,784mm軸距帶來相當寬裕的膝部空間，加上椅背可調、座椅泡棉加厚，後座舒適性確實很有水準，尤其車窗面積夠大、採光好，不會有壓迫感，就算全車滿載，依然能給予乘客應有的舒適水準。

▲行李廂空間能滿足一般家庭用車需求，深度、寬度都有不錯的表現。

行李廂標準容積651公升，後座傾倒後可擴充至1,900公升，對家庭使用來說非常夠用，電動尾門、平整化底板等設計，也都兼顧實際便利性。

▲安全配備也是滴水不漏，成為行車安全好幫手兼守護神。

安全配備同樣是C5 Aircross此次一大強項，標配完整L2駕駛輔助系統，包括ACC主動式定速巡航附Stop & Go、車道維持輔助、車道置中、盲點偵測、主動煞車、後方車流警示、速限辨識等功能幾乎一次到位。

實際在高速路段使用時，整套系統作動邏輯偏向柔和，不會有過度突兀的修正感，對長途駕駛確實能有效降低疲勞感，再搭配360度環景等，都能帶來相當完整的安全防護與便利性。

▲動力為熟悉的1.2升渦輪油電，主打低稅金優勢。

全新C5 Aircross搭載1.2升三缸渦輪P2 Hybrid油電系統，綜效145匹馬力，搭配48V輕油電與e-DCS6雙離合器變速箱，這也是台灣寶嘉聯合主打的新能源動力，廣泛運用在Peugeot、愛快羅密歐車系上，是一套成熟的動力系統。

特別是那套1.2升油電系統，除了19.9km/L油耗表現，稅金也明顯比2.0升以上SUV更有優勢，對不少家庭買家而言，這種「日常負擔較低、但質感更好的進口SUV」，其實很容易打動不少國產買家。

動力起步相當輕快，低速市區行駛時，電動馬達介入感受明顯，油門反應輕盈，不會有傳統小排量渦輪那種吃力感，尤其在都市通勤環境下，整體駕駛感受相當輕鬆，市區、高速都很好開，新手馬上就能適應它的好脾氣。

▲C5 Aircross柔和懸吊表現主打行路質感，坑洞處理相當細膩。

懸吊表現才是C5 Aircross主打的重頭戲，這套Progressive Hydraulic Cushions魔毯液壓懸吊，尤其開過同集團Peugeot 3008，差異會更明顯，3008比較偏運動化，路感直接、底盤較緊實；但C5 Aircross則是完全往舒適取向靠攏，對碎震的處理非常柔和。

經過市區坑洞、伸縮縫時，車身不會有過多多餘震動傳進車內，而是帶點厚實、帶點Q感地把震動化解，尤其在台灣這種鋪裝品質不算穩定的道路環境，非常切中家庭市場胃口。

▲懸吊雖然採舒適化設定，但山路側傾抑制相當有水準，仍有歐系講求的紮實感。

高速巡航時，懸吊同樣展現不錯穩定性，雖然車身設定偏舒適，但並不會有過度晃動或飄浮感， 車輛與駕駛溝通默契十足，給予駕駛相當好的信心在操控樂趣上，簡單來說，C5 Aircross不是要跟德系車拚熱血操控，而是希望讓駕駛與乘客都能舒服地移動。

當然，它並非沒有缺點，這次試駕下來，車室隔音仍有進步空間。尤其引擎啟動或高轉速時，三缸引擎聲浪與油電系統切換聲音，傳進車內其實蠻明顯，雖然不至於影響整體質感，但如果能再抑制引擎聲，整體行路質感會更加分。