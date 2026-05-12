WeMo白牌Gogoro新車上線「前6分起跳價貴10元」！綠牌舊車7月也喊漲

▲WeMo導入Gogoro白牌車型，起跳價較現行價格貴上10元。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

WeMo威摩科技今（12）日宣布，正式投入「WeMo GO」Gogoro白牌車款VIVA MIX，與現有的「WeMo Fly」KYMCO光陽綠牌車款i-One Fly形成雙系統並行營運，其中前者WeMo GO的前6分鐘起跳價為30元，較現行資費貴上10元，而後者WeMo Fly的前6分鐘起跳價也將在7月從現行20元調漲至25元。

▲此次WeMo共向Gogoro採購3,000輛VIVA MIX，將陸續投入全台18個縣市營運。

WeMo近年大力採購KYMCO光陽i-One Fly車型，車隊規模達到8,000台，透過ionex的換電網絡讓使用者可自行換電，增加用車便利性也降低營運負擔；不過隨著光陽主事者換人，對於雙方合作條件頗有意見，這也成了此次WeMo轉向與Gogoro採購新車的主因，而不是選擇與合作已久的光陽繼續合作。

▲過去WeMo均採用綠牌車型，這次是首回導入白牌車款，也使得整體車隊規模達到11,000輛。

過去WeMo都是以綠牌車型作為車隊主力，不過此次向Gogoro採購的車型則是白牌VIVA MIX，總數量為3,000輛，將於全台18個縣市陸續投入，並與i-One Fly組成11,000輛的車隊規模，除了隨租隨還之外，全台與離島也將有100個站點可供租還車。

▲新的WeMo GO需要在Gogoro站點進行換電，同時運營雙系統會不會造成使用者混淆值得觀察。

在價格方面，白牌WeMo GO將採前6分鐘30元、之後每分鐘3元的方式收費，起跳價較現有車型貴上10元，而現行綠牌WeMo Fly也將在7月正式調漲至前6分鐘25元，僅有WeMo Pass訂閱用戶可凍漲至年底。