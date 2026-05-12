百萬有找CR-V回來了！台灣本田「正式接單6月上市」　汽油、油電雙動力

▲台灣本田派出王牌新CR-V，以汽油、油電雙動力接單。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣本田HONDA於今5月12日正式啟動新CR-V接單，除了有過去熟悉的1.5升汽油渦輪，另還有首度導入全新的2.0升油電，這次最大話題，莫過於汽油入門車型開出99.9萬元入手價，讓CR-V重新回到「百萬有找」級距，同時又有全新2.0升油電新選擇，要與國產Ford Territory、進口TOYOTA RAV4等對手來過招。

▲CR-V百萬有找回歸！更有油電新選擇。

此次新CR-V以1.5升VTEC Turbo渦輪汽油動力作為入門車型，共有2款選擇，預售價99.9、109.9萬，更首度導入台灣市場期待已久的2.0升e:HEV油電系統，同樣有2款車型，售價122.9、129.9萬，也象徵台灣本田終於正式補齊國內中型SUV油電戰線。

CR-V維持1.5升四缸渦輪配置，可提供193匹最大馬力、24.8公斤米扭力輸出，搭配CVT變速箱，兼顧日常代步與高速巡航表現。而這次99.9萬元的接單價，更讓不少消費者直呼「熟悉的CR-V回來了」，畢竟過去CR-V一直都是台灣百萬內SUV代表之一，如今重新壓回百萬門檻內，勢必有望帶動新一波銷售熱潮。

▲油電同樣提供2款車型，售價122.9萬起。

2.0升自然進氣引擎搭配雙馬達油電系統，具備更安靜、更省油的行路質感，也是HONDA近年主力推廣的核心技術。其系統綜效輸出比照海外規格，擁有不錯的加速反應與節能表現，對於如今愈來愈重視油耗與稅金的台灣SUV買家而言，吸引力相當高。

隨著HONDA正式替CR-V加入油電新戰力，也代表國產中型SUV市場競爭將進一步白熱化，尤其目前TOYOTA RAV4持續熱銷，福特、Kia等同級對手也積極主打油電節能，油電新CR-V將成為今年台灣車市重要觀察重點。