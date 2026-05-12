百萬有找CR-V回來了！台灣本田「正式接單6月上市」　汽油、油電雙動力

▲台灣本田派出王牌新CR-V，以汽油、油電雙動力接單。（圖／翻攝自HONDA）
記者徐煜展／綜合報導
台灣本田HONDA於今5月12日正式啟動新CR-V接單，除了有過去熟悉的1.5升汽油渦輪，另還有首度導入全新的2.0升油電，這次最大話題，莫過於汽油入門車型開出99.9萬元入手價，讓CR-V重新回到「百萬有找」級距，同時又有全新2.0升油電新選擇，要與國產Ford Territory、進口TOYOTA RAV4等對手來過招。
▲CR-V百萬有找回歸！更有油電新選擇。
此次新CR-V以1.5升VTEC Turbo渦輪汽油動力作為入門車型，共有2款選擇，預售價99.9、109.9萬，更首度導入台灣市場期待已久的2.0升e:HEV油電系統，同樣有2款車型，售價122.9、129.9萬，也象徵台灣本田終於正式補齊國內中型SUV油電戰線。
CR-V維持1.5升四缸渦輪配置，可提供193匹最大馬力、24.8公斤米扭力輸出，搭配CVT變速箱，兼顧日常代步與高速巡航表現。而這次99.9萬元的接單價，更讓不少消費者直呼「熟悉的CR-V回來了」，畢竟過去CR-V一直都是台灣百萬內SUV代表之一，如今重新壓回百萬門檻內，勢必有望帶動新一波銷售熱潮。
▲油電同樣提供2款車型，售價122.9萬起。
2.0升自然進氣引擎搭配雙馬達油電系統，具備更安靜、更省油的行路質感，也是HONDA近年主力推廣的核心技術。其系統綜效輸出比照海外規格，擁有不錯的加速反應與節能表現，對於如今愈來愈重視油耗與稅金的台灣SUV買家而言，吸引力相當高。
隨著HONDA正式替CR-V加入油電新戰力，也代表國產中型SUV市場競爭將進一步白熱化，尤其目前TOYOTA RAV4持續熱銷，福特、Kia等同級對手也積極主打油電節能，油電新CR-V將成為今年台灣車市重要觀察重點。
|車型
|1.5 VTi-S
|1.5 S
|2.0 e:HEV S
|2.0 e:HEV Prestige
|動力型式
|1.5 VTEC Turbo
|1.5 VTEC Turbo
|2.0 e:HEV油電
|2.0 e:HEV油電
|預售價
|99.9萬
|109.9萬
|122.9萬
|129.9萬
|引擎馬力
|193匹
|193匹
|148匹
|148匹
|引擎扭力
|24.8公斤米
|24.8公斤米
|18.7公斤米
|18.7公斤米
|馬達馬力
|-
|-
|184匹
|184匹
|馬達扭力
|-
|-
|34.2公斤米
|34.2公斤米
|變速系統
|CVT無段變速
|CVT無段變速
|E-CVT電子無段變速
|E-CVT電子無段變速
|輪胎尺寸
|235/60R18
|配備項目
|1.5 VTi-S
|1.5 S
|2.0 e:HEV S
|2.0 e:HEV Prestige
|Honda Sensing
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|Honda Connect
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|●
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|數位鑰匙
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|●
|●
|Google Assistant
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|無線Apple CarPlay／Android Auto
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|雙區恆溫空調
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|●
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|電動尾門
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|Hands Free感應尾門
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|雙前座電動座椅
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|●
|無線充電座
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|MVCS環景影像
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|10.2吋數位儀表
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|Michelin e-Primacy輪胎
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|HUD抬頭顯示器
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|BOSE音響系統
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|雙前座通風座椅
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|全景式電動天窗
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|LED環艙氣氛燈
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