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改款「新LEXUS NX休旅」今年推改款！外觀更帥、內裝更科技

▲小改款LEXUS NX國外已展開測試！預計今年10月發表。（預想圖／翻攝自《autoevolution》）

▲小改款LEXUS NX國外已展開測試！預計今年10月發表。（預想圖／翻攝自《autoevolution》）

記者徐煜展／綜合報導

日前海外首度目擊到改款新LEXUS NX測試車，作為台灣、全球暢銷豪華休旅代表，自然引起不少關注，隨著新NX開始測試，國外以預想圖還原新NX未來設計走向，接下來新NX不僅會變得更帥，內裝科技豪華也會同步升級。

預想圖的新NX採用更具未來感的新世代設計語彙，透過飾板連接左右頭燈，搭配全新上下雙層式LED燈組，營造出比現行車款更銳利、更具科技感的視覺效果，同時原本招牌紡錘形水箱護罩位置也略為下移，面積進一步放大，整體風格有點向新世代ES、RX靠攏，但仍保留NX較為運動化的定位。

▲小改款LEXUS NX國外已展開測試！預計今年10月發表。（預想圖／翻攝自《autoevolution》）

▲車載系統則會跟上6代RAV4腳步，導入Arene OS系統。（圖／翻攝自LEXUS）

車尾幅度從測試車來看變動不大，後保桿與尾燈排列將重新調整，藉此提升新鮮感與辨識度。內裝科技則會是此次改款重點之一，改款新NX將導入豐田新世代Arene OS車載系統，這套系統被視為TOYOTA、LEXUS未來數位化核心，支援OTA遠端更新，未來不論娛樂系統、導航甚至部分駕駛輔助功能，都有望透過線上升級持續進化。

安全部分也是重點，藉由新改款導入新LSS＋4.0駕駛輔助科技，進一步強化主動安全表現，包括新增後方車輛接近警示、二次碰撞煞停功能，以及更進階的交通堵塞輔助系統。

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關鍵字：LEXUSNX渦輪RX新年式大改款SUV休旅車豪華UXTZ

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