10萬可訂車！台灣BMW「全新iX3休旅、i3轎跑」官網接單　今年拚上市

▲台灣BMW正式啟動iX3、i3接單，訂金10萬。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

業務私下接單接到手軟的BMW iX3休旅、i3轎跑，台灣原廠終於有進一步動作，也代表離最終上市不遠了，官網最新釋出iX3休旅、i3轎跑接單資訊，需付訂金10萬，iX3休旅預計今年10月上市，而i3轎跑則預計明年下半季。

▲iX3、i3採800V架構，充電效率出色。

作為BMW全新世代領頭羊，iX3、i3可是品牌邁入電動新紀元的關鍵新武器，導入800V高壓架構，更在續航、充電效率與科技配置上大幅進化，被視為BMW未來10年內電動車戰略核心。

官網接單車型得知，兩者都以50 xDrive動力為主，搭載前後雙馬達四驅系統，綜效輸出達469匹馬力、65.7公斤米扭力，0～100km/h加速僅需4.9秒，電池則採用108.4kWh可用容量鋰電池組，WLTP續航里程上看805公里，表現相當驚人，新車支援最大400kW DC快充，僅需21分鐘即可完成10～80％充電，充電10分鐘最高可增加350公里續航。

▲i3轎跑比休旅更會跑，續航力達900公里。

BMW也替iX3導入V2L、V2H甚至V2G功能，不僅能提供戶外供電，也具備家用回充與電網反向供電能力，代表BMW未來純電車已不只是交通工具，而是能源系統的一環。

BMW i3同樣採用Neue Klasse純電平台打造，新車首波導入50 xDrive雙馬達版本，擁有469匹最大馬力輸出，最大賣點則是WLTP續航里程一舉來到900公里，比iX3還更加出色。