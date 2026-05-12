MG全新「跨界休旅MG 4X」開賣新台幣44萬！續航力610公里

▲MG 4X大陸宣布接單！新台幣44萬能入手。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

以MG4延伸而來打造全新放大版的MG 4X跨界電動休旅，大陸原廠宣布正式接單，售價人民幣9.98萬起，約新台幣44萬，MG 4X主打年輕化外型與智慧座艙，更祭出最高610公里續航表現，瞄準比亞迪、吉利等熱門對手，新車預計5月底正式上市。

▲MG 4X造型不僅相當時尚，更具備比MG4更實用的空間。

MG 4X採用MG新世代家族設計語彙，車頭以封閉式水箱護罩搭配橫貫式星環LED燈條，營造相當鮮明的科技感，而兩側細長化頭燈與下方運動化水箱罩，也讓整體視覺更具跑格，車尾則配置時下流行的貫穿式尾燈，並加入小鴨尾來突顯年輕運動感。

新車車長4,500mm、車寬1,849mm、車高1,621mm，軸距達2,735mm，已屬於標準中型休旅設定，車室空間表現會比現行MG4更實用，值得一提的是，MG此次並未採用近年電動車常見的隱藏式車門把手，而是保留傳統設計，也是因應大陸近來法規限制。

▲內裝實用配備不少，續航力可達610公里。

內裝則採環抱式座艙布局，並透過雙色鋪陳營造出不錯的質感氛圍，車內導入全液晶儀表與大面積中控螢幕，另外還搭載MG與OPPO共同開發的智慧車機系統。

動力部分，新車提供兩種輸出設定，最大馬力分別為170匹、204匹，搭配53.9kWh與64.2kWh電池組。其中高階版本更採用近年話題性十足的半固態電池技術，CLTC續航里程最高可達610公里，對於同級純電休旅來說頗具競爭力。