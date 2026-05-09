福斯公布「Golf R 24小時耐久賽車」概念！預告2027年挑戰綠色地獄

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen R 日前宣布將於 2027 年重返賽道，參加全球最具挑戰性的「紐柏林 24小時耐力賽」。此舉不僅是為了紀念品牌成立 25 週年，更是回歸其「R」源自「Racing」的品牌初心。目前，Volkswagen R 已與長期合作的 Max Kruse Racing 車隊展開賽車開發工作，並率先推出名為「Golf R 24H」的展示車，提前向車迷揭露未來賽車的初步樣貌。

此次亮相的 Golf R 24H 為概念展示車，並非市售車型，但其設計與空氣動力學輪廓已清楚展現競技化取向。根據 Volkswagen R 部門主管 Reinhold Ivenz 表示，紐柏林賽道同時也是他們的測試與研發基地，參與 24 小時耐力賽不僅是最嚴苛的實戰考驗，更能與熱愛性能的車迷直接交流。他強調，這項計畫與 Volkswagen R 的品牌精神完美契合。

在 Golf GTI Clubsport 參與紐柏林賽事三年後，Volkswagen R 將以全新 Golf R賽車版本開啟下一篇章。新賽車將以現行市售 Golf R 為基礎，針對紐柏林北環賽道的嚴苛需求，搭載 4MOTION 全時四輪驅動系統，並由 Max Kruse Racing 共同打造。車隊方面，創辦人之一同時也是測試暨開發車手的 Benjamin Leuchter，將主導賽事計畫，並參與賽車的細部調校。

Volkswagen R 表示，2027 年參賽的主要目標不僅是展現品牌性能實力，更希望在真實競爭環境中測試技術發展，並將與 Max Kruse Racing 的合作提升至全新層級。儘管目前技術細節尚未公開，但原廠承諾，這將是有史以來最令人矚目的 Golf R 賽車。車迷將可在紐柏林賽道的 Ring Boulevard 區域親眼見到 Golf R 24H 展示車。

Volkswagen R 起源於 2002 年推出的 Golf R32，以其 3.2 升 VR6 引擎、四輪驅動與首款 DSG 變速箱樹立性能標竿。隨後，品牌在拉力賽場以 Polo R WRC 奪下四座世界冠軍，並以 ID.R 電動賽車創下多項紀錄。即便不以廠隊形式參賽，賽道測試與車手回饋仍持續導入 R 系列市售車開發，體現賽車運動深植於品牌核心的 DNA。