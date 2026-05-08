191萬起！台灣「大改款Audi Q3」主力休旅來了　內外觀大進化、有L2輔助

▲Audi四環主力休旅Q3上市開賣！（圖／記者徐煜展攝、Audi）

記者徐煜展／綜合報導

Audi於5月8日正式發表全新大改款Q3車系，這次同步帶來標準SUV休旅與Sportback斜背跑旅雙車型，不僅換上新世代家族設計語彙，科技座艙、燈光技術與數位介面也全面升級，作為品牌旗下入門豪華休旅主力，新Q3瞄準年輕豪華SUV市場，持續挑戰BMW、賓士等對手。

▲新Q3外型動感，搭配Audi強項燈組，展現更高科技的設計美學。

全新Q3外型導入最新Audi Q-Design設計風格，整體線條比過去更具肌肉感，車頭採用大面積八角形水箱護罩，搭配銳利頭燈組與更立體的前保桿造型，營造更濃厚的運動氣勢，新車在前後造型加入更多呼應元素，透過橫向線條與鈑件折線。標準SUV售價191萬起、Sportback跑旅售價198萬起。

Q3 Sportback則延續Audi近年相當受歡迎的跑旅設定，車尾採斜背輪廓設計，帶來更流線、動感的視覺效果，鎖定偏好個性化風格的消費族群。燈光科技也是此次大改款Q3一大亮點，首度於A級距導入數位Matrix LED頭燈與數位OLED尾燈，進一步拉開與同級對手質感差距。

▲內裝設計比照高階的Q5、A6等車系，但Q3無法選配副駕螢幕稍嫌可惜。

車室則全面導入新世代Digital Stage數位座艙概念，中控台採用11.9吋數位儀表搭配12.8吋MMI觸控螢幕，形成全景式數位介面，科技感明顯比前代更強烈。配備方面，新Q3提供多種飾板搭配，包括鋁質與木紋材質，營造不同座艙風格。高階車型則搭載車室氛圍燈套件，可提供30種燈光色調變化，並具備會發光的門板飾條設計，進一步提升夜間質感。

▲入門的Q3配有完整的L2輔助，比Q5、A6來得更豐富。

安全與駕駛輔助科技同樣全面進化，新Q3搭載360度環景系統、前後雷達、多功能攝影機等配備，並升級主動式車道維持與ACC整合功能，作動速度範圍最高可達210km/h。另外還加入停車學習與倒車輔助功能，系統可記憶最長50公尺停車路徑，自動完成停車或循跡倒車。

動力編成方面，台灣市場提供1.5 TFSI與2.0 TFSI quattro兩種設定。其中1.5升渦輪車型搭配48V輕油電系統與ACT主動式汽缸管理技術，可輸出150匹馬力、25.5公斤米扭力，採前輪驅動配置；高階2.0升車型則具備204匹馬力、32.6公斤米扭力，並搭載Audi招牌quattro四輪驅動系統。