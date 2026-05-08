台灣「歐系進口休旅」砍33萬出清！福斯小休旅比國產便宜　Tiguan折11萬

▲台灣福斯5月促銷殺很大！T-Roc R出清砍33萬。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

台灣福斯今年新車重頭，新一代T-Roc已正在籌備中，預計今年上市，而現行款即將功臣身退持續出清促銷，尤其作為頂規性能車的T-Roc R性能休旅更是折價33萬出清，其餘車型也有15萬折價，主力Tiguan休旅也有11萬折價讓利！

▲T-Roc末代出清，大改款預計今年上陣！

T-Roc R台灣原價182.8萬，折價33萬來到149.8萬就能入手，這也是末代T-Roc相當有感的促銷，其餘車型售價114.8～144.8萬不等，針對指定車型祭出15萬折價優惠。

▲Tiguan折11萬、T-Cross全車系折10萬。

主力的Tiguan休旅也來湊熱鬧，台灣原價139.8～199.8萬，針對指定車型年式祭出11萬折價優惠；入門的T-Cross繼續鎖定年輕消費者市場，原價89.8～106.8萬，3款車型都祭出折價10萬優惠，T-Cross讓利促銷已經比不少國產車還便宜。

除了這3款人氣休旅都推出有感促銷外，Touran 7人座MPV折17萬，Golf、Polo、ID.4、ID.5等都有折價5萬優惠。