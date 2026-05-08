只賣34萬！「TOYOTA新Yaris」省油又動感　日本原廠選配套件更兇更帥氣

▲日規新年式TOYOTA不僅省油親民！原廠推出選配外觀新套件展現十足殺氣。（圖／翻攝自Modellista、TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

雖然Yaris已退出台灣市場令人惋惜，不過歐洲、日本等小鴨Yaris則持續推陳出新，尤其日本今年剛推出的新年式Yaris也有不少好料、看頭，當地售價折合新台幣約34萬，近來原廠御用改裝廠Modellista也推出全新套件，讓原本活潑的Yaris瞬間變成戰鬥小鴨！

▲日規新Yaris以省油的1.5升油電為主力。

新年式日規Yaris開價169.73 萬～288.42 萬日圓，折合台幣約34～58萬元，喜迎新車上市，原廠御用改裝品牌Modellista同步推出專屬外觀套件，替這款小鴨增添更濃厚的運動氣息與精緻感，讓都會小車也能展現不一樣的個性魅力。

▲全新套件日本開價13.86萬日圓，折合新台幣約2.8萬。

名為Aero Parts 套件，包含前保桿下擾流、側裙、後保桿擾流翼以及後方中央飾板，透過更低伸的視覺設計，讓整體車身看起來更有貼地感，也提升不少運動化氛圍。腳下還能搭配全新 15 吋雙色旋風式鋁圈，進一步強化年輕跑格。

Modellista 這次也加入不少鍍鉻元素點綴，像是頭燈飾條、後視鏡飾框以及鍍鉻車門把手等配件，都讓原本偏向實用取向的Yaris，多了一些精緻小豪華感，鎖定喜歡日系改裝風格的年輕族群。

新年式 Yaris 提供1.5升自然進氣汽油與1.5升Hybrid油電兩種動力配置，分別具備 120 匹、116 匹最大馬力輸出，同時提供 2WD 前驅與 4WD 四驅版本可選，油電最佳平均油耗可來到36km/L。