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歐寶「281匹電動小鋼炮」正式登場！Corsa GSE成品牌史上最強

圖文／7Car 小七車觀點

Opel 日前正式發表全新 Corsa GSE，象徵品牌經典小型性能車系的電氣化重生。繼 2025 年推出 Mokka GSE 與多款高性能概念車後，Opel 進一步將運動化 GSi 基因導入當代純電架構，打造出品牌史上性能最強的量產 Corsa 車型。這款被原廠稱之為「電動化 Hot Hatch」的新作，預計於今年巴黎車展公開亮相，展現小型電動車在性能與日常實用之間取得平衡的可能性。

經典小鋼炮以 281 匹馬力強勢回歸　Opel Corsa GSE 純電性能版正式登場

Corsa GSE 在外觀上延續現行 Corsa 車系的動感輪廓，並加入多項 GSE 專屬設計元素。前保桿採用更具張力的空氣力學造型，兩側視覺進氣口與黑色下護板強化低趴視覺效果。車側可清楚辨識 GSE 字樣徽飾，搭配黑色車頂、黑色尾翼與寬體輪拱，進一步提升運動氣息。鋁圈選用 18 吋三輻式設計，並配備 Michelin Pilot Sport 4S 輪胎，煞車系統則採用 Alcon 高性能卡鉗，其上刻有明顯的 GSE 字樣，強化整體性能識別度。

經典小鋼炮以 281 匹馬力強勢回歸　Opel Corsa GSE 純電性能版正式登場

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經典小鋼炮以 281 匹馬力強勢回歸　Opel Corsa GSE 純電性能版正式登場

車室內部延續 GSE 車型的熱血氛圍，並融入對初代 Corsa GSi 的現代化詮釋。前座配置兩張附 Alcantara 材質的性能座椅，椅面採用黑、灰、黃交織的格紋圖案，搭配鮮黃色安全帶，形成強烈視覺對比。方向盤與門飾板同樣以 Alcantara 包覆，並輔以黃色縫線。駕駛介面採用全數位儀錶與 10 吋中央觸控螯幕，內建 GSE 專屬性能數據顯示功能，包含 G 值、加速表現與電池管理資訊，進一步強化駕駛導向的操作體驗。

動力系統方面，Corsa GSE 搭載一具永磁同步電動馬達，最大輸出功率為 207千瓦（281 匹馬力），最大扭力達 345 牛頓米，並採用前輪驅動配置。車輛從靜止加速至每小時 100 公里僅需 5.5 秒，成為目前 Opel 量產車中加速最快的車型，極速設定為每小時 180 公里。駕駛可選擇 Sport、Normal 與 Eco 三種模式，其中 Sport 模式具備賽道化調校的動力反應。電池容量為 54kWh（可用容量 51kWh），並配備強化溫度管理系統，以應對長時間激烈駕駛的需求。底盤部分則採用降低車高的運動化懸吊系統與 Torsen 限滑差速器，確保操控穩定性與循跡表現。

經典小鋼炮以 281 匹馬力強勢回歸　Opel Corsa GSE 純電性能版正式登場

經典小鋼炮以 281 匹馬力強勢回歸　Opel Corsa GSE 純電性能版正式登場

整體而言，全新 Opel Corsa GSE 不僅以電能動力重新定義品牌對小型性能車款的想像，也在設計與配備上兼顧了熱血駕駛氛圍與日常使用機能。從專屬內外裝細節、雙向充電功能，到刷新品牌紀錄的加速表現，這款車試圖證明：小型純電車同樣能帶來富有情感與駕駛樂趣的體驗。Corsa GSE 的推出，也進一步顯示 Opel 正逐步將高性能電動車技術，從概念與賽道延伸至量產市場。

經典小鋼炮以 281 匹馬力強勢回歸　Opel Corsa GSE 純電性能版正式登場

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Opel歐寶CorsaGSE電動鋼砲電動車掀背車汽車新車紐柏林綠色地獄賽道

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