歐寶「281匹電動小鋼炮」正式登場！Corsa GSE成品牌史上最強

圖文／7Car 小七車觀點

Opel 日前正式發表全新 Corsa GSE，象徵品牌經典小型性能車系的電氣化重生。繼 2025 年推出 Mokka GSE 與多款高性能概念車後，Opel 進一步將運動化 GSi 基因導入當代純電架構，打造出品牌史上性能最強的量產 Corsa 車型。這款被原廠稱之為「電動化 Hot Hatch」的新作，預計於今年巴黎車展公開亮相，展現小型電動車在性能與日常實用之間取得平衡的可能性。

Corsa GSE 在外觀上延續現行 Corsa 車系的動感輪廓，並加入多項 GSE 專屬設計元素。前保桿採用更具張力的空氣力學造型，兩側視覺進氣口與黑色下護板強化低趴視覺效果。車側可清楚辨識 GSE 字樣徽飾，搭配黑色車頂、黑色尾翼與寬體輪拱，進一步提升運動氣息。鋁圈選用 18 吋三輻式設計，並配備 Michelin Pilot Sport 4S 輪胎，煞車系統則採用 Alcon 高性能卡鉗，其上刻有明顯的 GSE 字樣，強化整體性能識別度。

車室內部延續 GSE 車型的熱血氛圍，並融入對初代 Corsa GSi 的現代化詮釋。前座配置兩張附 Alcantara 材質的性能座椅，椅面採用黑、灰、黃交織的格紋圖案，搭配鮮黃色安全帶，形成強烈視覺對比。方向盤與門飾板同樣以 Alcantara 包覆，並輔以黃色縫線。駕駛介面採用全數位儀錶與 10 吋中央觸控螯幕，內建 GSE 專屬性能數據顯示功能，包含 G 值、加速表現與電池管理資訊，進一步強化駕駛導向的操作體驗。

動力系統方面，Corsa GSE 搭載一具永磁同步電動馬達，最大輸出功率為 207千瓦（281 匹馬力），最大扭力達 345 牛頓米，並採用前輪驅動配置。車輛從靜止加速至每小時 100 公里僅需 5.5 秒，成為目前 Opel 量產車中加速最快的車型，極速設定為每小時 180 公里。駕駛可選擇 Sport、Normal 與 Eco 三種模式，其中 Sport 模式具備賽道化調校的動力反應。電池容量為 54kWh（可用容量 51kWh），並配備強化溫度管理系統，以應對長時間激烈駕駛的需求。底盤部分則採用降低車高的運動化懸吊系統與 Torsen 限滑差速器，確保操控穩定性與循跡表現。

整體而言，全新 Opel Corsa GSE 不僅以電能動力重新定義品牌對小型性能車款的想像，也在設計與配備上兼顧了熱血駕駛氛圍與日常使用機能。從專屬內外裝細節、雙向充電功能，到刷新品牌紀錄的加速表現，這款車試圖證明：小型純電車同樣能帶來富有情感與駕駛樂趣的體驗。Corsa GSE 的推出，也進一步顯示 Opel 正逐步將高性能電動車技術，從概念與賽道延伸至量產市場。