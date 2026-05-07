TOYOTA 7人座雙生車「新LEXUS TZ休旅」發表！台灣有望受惠美製車零關稅

▲LEXUX全新TZ休旅發表！成為品牌首款電動7人座。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

海外LEXUS於台灣時間5月7日首發全新TZ電動休旅，不僅擁有超過5.1米的霸氣車身，還導入3排7人座設定與雙馬達四驅配置，被視為品牌電動化時代的全新武器，新車預計將於2026年率先在日本、北美等市場開賣。

▲LEXUS TZ來自TOYOTA Highlander EV雙生車。

LEXUS TZ建構在e-TNGA平台上，其實就是TOYOTA Highlander EV的豪華雙生車，兩者共享平台與電動架構，而Highlander EV主要位於美國肯塔基州工廠生產，因此也能合理推測LEXUS TZ未來同樣有望採美製身分供應全球市場。

若後續台灣針對美製進口車零關稅政策正式上路，LEXUS TZ未來也有機會因此受惠，對於台灣豪華電動7人座市場來說，LEXUS TZ自然有不少市場話題與新鮮感。

▲TZ不僅造型霸氣，車內空間表現更是不俗。

新車外型延續最新Discover Limitless設計語彙，車頭採用封閉式水箱護罩，過去招牌紡錘型格柵進一步簡化，改以更接近梯形的新能源風格呈現。兩側則維持品牌招牌L型閃電日行燈，辨識度相當高。

車側可看到厚實輪拱線條，加上向上延伸的腰線設計，營造不小的運動感，D柱則透過黑化處理，塑造懸浮式車頂效果，整體視覺更有科技旗艦味道。車身尺碼部分，TZ車長達5,100mm、寬1,990mm、高1,705mm，軸距則來到3,050mm。

▲內裝用料豪華，且配備也是不手軟。

內裝方面，Lexus TZ採2+2+3三排7人座布局，其中第二排更導入豪華車常見的獨立座椅配置，並提供零重力座椅功能。全車系座椅皆具備加熱功能，前兩排則額外提供通風功能，豪華氛圍相當到位。

配備部分同樣展現旗艦定位，包括21具揚聲器高級音響、香氛系統，以及6種日式氛圍燈主題都沒缺席。最特別的是，原廠還導入模擬聲浪系統，其音效靈感來自經典超跑LEXUS LFA的V10引擎，替電動車增添更多樂趣價值。

TZ採雙馬達四輪驅動配置，前後馬達皆具備167kW輸出，綜效最大輸出達407匹馬力，0～100km/h加速僅需5.4秒，搭配95.82kWh電池組，可提供最高640公里續航表現，並支援10～80％約35分鐘快充效率。