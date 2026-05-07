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台灣福斯預告「最強Golf GTI」 6月登台！325匹馬力直逼Golf R

▲慶祝福斯Golf GTI 50週年！台灣福斯預告導入最強GTI EDITION 50特仕車。（圖／翻攝自福斯）

▲慶祝福斯Golf GTI 50週年！台灣福斯預告導入最強GTI EDITION 50特仕車。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

為迎接福斯Golf GTI誕生50週年，台灣福斯汽車預告The Golf GTI EDITION 50於6月3日正式登台，承載品牌性能精神，延續純粹駕馭樂趣，再掀市場話題，以325匹最大馬力成就「史上最強 GTI」，0–100 km/h僅5.3秒！

▲慶祝福斯Golf GTI 50週年！台灣福斯預告導入最強GTI EDITION 50特仕車。（圖／翻攝自福斯）

▲最強GTI特仕車搭載2.0升渦輪，繳出驚人的325匹馬力，直逼Golf R的333匹馬力。

Golf GTI自問世以來，即憑藉紮實底盤、靈敏操控與均衡動態表現，奠定其於全球性能掀背市場中的經典地位。歷經50年半世紀淬鍊，GTI不僅成為駕馭樂趣的代名詞，更憑藉一以貫之的設計語彙與持續進化的科技實力，累積全球逾 250 萬輛銷售佳績，成為車壇最具影響力的傳奇之一。

6月登台的特仕車，The Golf GTI EDITION 50擁有專屬外觀識別、運動化內裝氛圍與強化駕馭感受的配置，展現更鮮明的性能個性與收藏價值。動力表現方面，作為歷代性能巔峰之作，其以高達325匹最大馬力，直逼Golf R的333匹馬力，Golf GTI EDITION 50並具備 0–100 km/h 僅5.3秒的加速實力。

台灣福斯汽車預告The Golf GTI EDITION 50，將於6月3日正式登台。台灣福斯汽車總裁 Steffen Knapp表示：「Golf GTI 不僅是一款車型，更代表 Volkswagen對於駕馭樂趣與性能精神的堅持。

迎接GTI 50週年，很高興將這款別具意義的紀念車型導入台灣市場，讓更多消費者親身感受GTI所傳承的純粹駕馭魅力。」作為承載品牌性能精神的代表之作，此車款延續GTI一貫的熱血駕馭基因，並透過更具識別性的設計語彙與細節鋪陳，向半世紀以來的經典傳承致敬，同時也為台灣市場注入全新話題焦點。

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