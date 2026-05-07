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國產7人座休旅「降價大砍近13萬」90萬有找！納智捷油車出清、n7折6萬

▲納智捷5月促銷出清！本月URX Neo降價12.9萬。（圖／翻攝自納智捷）

▲納智捷5月促銷出清！本月URX Neo降價12.9萬。（圖／翻攝自納智捷）

記者徐煜展／綜合報導

收購整合至鴻海體系的納智捷Luxgen國產品牌，5月促銷相當有感，尤其油車URX Neo、U6出清更是有大幅度降價，最高幅度達12.9萬，而n7電動車也有3～6萬現金折價。

▲納智捷5月促銷出清！本月URX Neo降價12.9萬。（圖／翻攝自納智捷）

▲納智捷7人座降12.9萬，等於不用90萬就有國產7人座。

納智捷URX Neo過去提供5、7人座車型，目前官網僅剩7人座車選可選，原價99.8萬的7人座樂活版，官網降價12.9萬來到86.9萬，還享有80萬0利率優惠。

▲納智捷5月促銷出清！本月URX Neo降價12.9萬。（圖／翻攝自納智捷）

▲U6中型休旅降7.9萬來到83.8萬。

U6 Neo官網也只提供1款車型，環景勁化版原價83.8萬，降價7.9萬來到75.9萬，與URX Neo動力相同，兩者都搭載1.8升渦輪引擎。

▲納智捷5月促銷出清！本月URX Neo降價12.9萬。（圖／翻攝自納智捷）

▲n7電動車持續促銷，現金折價3～6萬。

電動休旅n7標準版、大電池版都有促銷折價，分別有3～6萬折價之譜，售價144.9萬的長續航LR亮點版可享6萬折價，售價149.9萬的LR 7人座亮點版也享有6萬折價，其他車型也都有不小優惠。

隨著納智捷n7作促銷出清，鴻華先進也即將在今年派出n7後繼車新Cavira上陣，繼第1款Bria後，Cavira會是鴻華先進在台上市的第2款電動車代表作。

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