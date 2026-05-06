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老司機買車不看新舊！修車老師傅點名「TOYOTA Camry最耐操」

▲國外老司機、修車老師傅傳授買車攻略，新車不一定最好開！（圖／翻攝自各車廠）

▲國外老司機、修車老師傅傳授買車攻略，新車不一定最好開！（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

有別於消費者買車只看配備、品牌，殺價比價格，真正內行老司機的反而更在意車款夠不夠「耐操」，對不少長期接觸車輛的維修師傅來說，耐用度與後續維修成本，才是決定一台車值不值得入手的關鍵，近期國外引用資深的修車老師傅傳授買車新哲學，供全球車迷作個買車攻略參考。

▲▼汽修科,黑手,汽修廠,汽車修理,汽車保養場,修車,技師,技職教育。（圖／記者李毓康攝）

▲剛上市的全新車款，往往存在一些妥善問題。（圖／資料照）

近期國外有兩位資深汽修師傅分享自身經驗，直接點出購車盲點，其中都指出別碰「剛改款第一年」的新車。國外資深汽修師傅Peter Zavarelli指出，許多人以為買全新車就是最好，但實際上剛推出或大改款第一年的車型，往往隱藏最多未知問題。

尤其剛上市的全新車款，在開發階段無法完全測試所有使用情境，等到正式量產後，才會逐步暴露設計瑕疵或零件耐用度問題，即便原廠提供保固，但頻繁進出維修廠，對車主來說依然相當困擾。

對方更舉例像是GMC Sierra與Chevrolet Silverado在1999年推出全新世代後，初期問題不少，但到了產品末期（如2003～2004年）穩定度已明顯改善。

▲國外老司機、修車老師傅傳授買車攻略，新車不一定最好開！（圖／翻攝自各車廠）

▲牛頭牌TOYOTA依舊是修車師傅首選！其中一位Camry更是擁有超過10年。

另一位資深技師Jacob Carter則表示，他長期使用的是TOYOTA Camry，而且一開就是10年，完全符合大家認知牛頭牌好養好顧的形象。Camry長期持有成本約4203美金（約新台幣13萬元左右），重大維修機率僅約11.9%，在同級車中表現相當突出。

但他也坦言，並不是每一台車都值得長期持有，有幾款車型在修車界評價始終不高，包括Dodge Dart、福斯Volkswagen Beetle 以及福特Ford Focus，主要問題集中在妥善率不穩與維修成本偏高。

從兩位國外資深技師的經驗來看，買車這件事，其實逐漸形成一個共識：真正的「好車」，不一定是最新款，而是已經經過市場時間驗證、問題逐步修正的成熟版本，對一般消費者而言，與其盲目追求第一時間入手新世代車款，不如把目光放在產品週期中後段，往往更穩定，也更貼近日常使用需求。

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關鍵字：TOYOTACamry修車買車

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