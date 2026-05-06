HONDA「新ZR-V休旅」澳洲開賣新台幣90萬！台灣今年進口導入

▲澳洲推出改款新ZR-V，還有汽油渦輪可選。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

繼日本市場後，澳洲近來也上架最新的改款HONDA ZR-V，相較日本僅賣油電動力，澳洲仍有入門的1.5升汽油渦輪可選，當地售價折合新台幣約90萬，而台灣市場也確定今年進口導入，約落在今年第3季左右。

▲台灣今年進口導入，僅提供2.0升e:HEV油電。

頻頻出現在台灣本田官方臉書的HONDA ZR-V，台灣僅會導入2.0升e:HEV油電，而澳洲市場則有雙動力配置，提供VTi X、e:HEV X與e:HEV LX等車型編成，當地開價約39,900～51,900澳幣，換算新台幣約90萬至117萬元區間。

改款ZR-V外觀換上全新直柵式水箱護罩與18吋鋁圈，整體視覺更趨精緻動感；車室則導入10.2吋數位儀表搭配9吋中控螢幕，並升級內建Google服務的新世代車機系統，科技感與使用便利性同步提升，HONDA Sensing也一併強化，補齊消費者最在意的智慧與安全配備。

▲ZR-V油耗可突破20km/L以上。

2.0升e:HEV油電系統，具備引擎141匹馬力、電動馬達184匹馬力輸出，平均油耗可達20.8～22.1km/L；澳洲仍保留1.5升渦輪汽油引擎，擁有175匹馬力，搭配CVT變速箱，提供更入門的價格帶選擇。