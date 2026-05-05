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Bugatti「最新高度客製化超跑」亮相！蜻蜓元素上身根本是藝術品

圖文／7Car 小七車觀點

Bugatti 日前正式發表全新客製化作品 W16 Mistral "Fly Bug"，這款車型隸屬品牌 Sur Mesure 高度訂製計畫，並延續與一位長期收藏家之間的深度合作關係。該作品同時也是此名收藏家以自然界為靈感所打造的第四輛專屬車款，與過往的 Veyron Grand Sport Vitesse "Hellbug"、Chiron "Hellbee" 以及 Divo "Lady Bug" 共同構成一個完整的藝術收藏系列。

本次 W16 Mistral "Fly Bug" 的設計靈感來自蜻蜓，象徵輕盈速度與細膩優雅。整體開發過程起於車主與 Bugatti 設計總監 Frank Heyl 的深度交流，隨後交由柏林設計工作室的 CMF (色彩、材質與表面處理) 團隊進一步具象化。透過設計師、材質專家與視覺團隊的協作，最終確立出既能呼應過往作品，又具備獨立識別度的整體風格。

外觀部分，車身採用名為 "Dragonfly Blue" 的專屬塗裝，能隨光線與視角在藍色與綠松石色之間變化，呼應蜻蜓翅膀的虹彩效果。同時，設計團隊也發展出全新的橢圓圖騰，從車頭向車尾逐漸密集延伸，並於進氣口處自然淡出，營造流動且富層次的視覺效果。輪圈亦採用與車身相呼應的色彩設定，展現整體一致性。

內裝方面延續外觀主題，導入專屬開發的多層材質結構，以皮革覆蓋 Alcantara 並形成幾何立體紋理，搭配與外觀一致的配色。橢圓圖騰亦延伸至車門飾板，甚至首次跨越至扶手區域，對於材料貼合與曲面處理提出更高技術要求。此外，品牌經典的橢圓形徽章 (Macaron) 亦首次被整合進車側圖騰設計之中，展現高度工藝挑戰。

在細節層面，排檔桿內嵌象徵品牌歷史的「Dancing Elephant」雕塑，向雕塑家 Rembrandt Bugatti 致敬，也呼應車主對自然主題的偏好。整體開發歷時數月，仰賴品牌客製化團隊的經驗與工藝累積，最終完成這款兼具藝術性與工程挑戰的作品。

對 Bugatti 而言，W16 Mistral "Fly Bug" 不僅是一件高度個人化的創作，也象徵 Sur Mesure 計畫在設計與工藝層面的持續突破。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Bugatti布加迪W16MistralFlyBug山豬王超跑跑車蜻蜓汽車新車客製化

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